Tráfego para caminhões em desvio na BR- 364 é liberado e trabalho no trecho rompido irá continuar

O tráfego de veículos leves já está liberado na BR- 364 desde a manhã desta segunda-feira, 28, para caminhões, a passagem vai estar livre a partir do início da tarde desta segunda. A informação é do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (Dnit/AC), Carlos Moraes.

Moraes explica que o início da rampa feito no desvio provisório ficou muito íngreme, impossibilitado a subida dos carros pesados, o que foi corrigido logo depois. Mesmo assim, o trabalho de recuperação do trecho vai continuar.

O trecho esteve totalmente comprometido por causa da interdição no km 610, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, após chuva que ocorreu no último final de semana.

Um desvio provisório permite a passagem dos veículos leves, que antes da correção na subida da rampa, estava sendo liberada em sistema de ‘pare e siga´, controlado pelo Dnit. Veículos pesados tiveram que aguardar novo comunicado.

Trabalhadores do Dnite passaram noite toda desse domingo, 27, trabalhando na reconstrução do trecho que desabou depois do rompimento da barragem de um grande açude em uma propriedade particular.

Ainda não há previsão sobre o término do trabalho, que está sendo feito usando tubos para a vazão da água e pedras para a construção de um aterro. Os tubos e parte das pedras foram cedidas pelo governo do Estado e o material foi transportado de Rio Branco para o local do serviço.