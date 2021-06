Acre soma 14 mortes por Covid-19 nos dois primeiros dias de junho

Após entrar no mês de junho com indícios de baixa no número de novos casos e de óbitos decorrentes da Covid-19, o Acre voltou a contabilizar alto número de contaminados e de óbitos em dias consecutivos nesta semana. Esta quarta-feira, 2, registrou 172 casos de infecção por coronavírus e 7 mortes por complicações da doença. Ontem (1), o estado também registrou 7 mortes.

Entre os novos casos, 57 foram confirmados por exames RT-PCR e 115 por testes rápidos. O número de infectados saltou de 82.581 para 82.753 nas últimas 24 horas.

Das notificações de óbito, 5 são do sexo masculino e 2 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.676 em todo o estado. Entre as vítimas registradas hoje, está um jovem de 25 anos.

Até o momento, o Acre registra 220.447 notificações de contaminação pela doença, sendo que 137.534 casos foram descartados e 160 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 78.180 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 130 pessoas seguiam internadas até o fechamento deste boletim.