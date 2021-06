Enfermeiro não resiste às complicações da Covid-19 e morre no Pronto-Socorro

O enfermeiro Clairton Lima, de 50 anos, veio à óbito na madrugada desta quarta-feira (2) vítima de covid-19 em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro da capital acreana.

A informação foi repassada pelo vereador Adailton Cruz em suas redes sociais. Segundo ele, o servidor estava com um quadro de saúde delicado em decorrência da doença. Porém, após uma série de complicações, Lima não resistiu. “Infelizmente acabamos de perder nosso amigo e irmão de profissão, enfermeiro Clairton Lima, para esse vírus imundo. Peço a Deus que conforte sua esposa, seus filhos, amigos e todos os familiares”, declarou.

Dados da Divisão de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde (Sesacre) apontam que mais de 2 mil profissionais de saúde do Acre foram diagnosticados com Covid-19 em oito meses. O maior registro de casos ficou concentrado em Rio Branco com 1.278 profissionais infectados, seguido de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, com 248. A cidade que apresentou o menor registro foi Epitaciolândia, com apenas cinco profissionais.