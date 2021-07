Acre soma mais de 250 focos de incêndio em 2021, diz Inpe

O Acre chegou nesta quarta-feira (21) à marca de 251 focos de incêndio em 2021, 2% menor que igual período do ano passado (256 focos) mas bem maior que os anos de 2017 a 2019.

Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e são contabilizados os pontos de calor desde 1 de janeiro a 20 de julho de 2021.

Ligado ao Inpe, o Instituto Nacional de Meteorologia criou o Painel de Risco de Incêndio mostrando que é ´perigosíssimo´ esse risco no Estado do Acre. Os informes são coletados em estação instalada no Parque Estadual do Chandless.

A baixa umidade relativa do ar favorece a ocorrência de incêndios e há fatores culturais que estimulam a prática de queimadas tanto urbanas quanto rurais.

A previsão do Inmet é que a umidade do ar chegue a 20%, oferecendo perigo à saúde humana, nesta quinta-feira (22).

A reportagem enviou mensagem ao secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Normando Sales, para comentar as ações de enfrentamento às queimadas urbanas na capital. A resposta, se vier, será incorporada ao texto.