Acre tem 21.619 infectados pelo novo coronavírus e 562 mortes confirmadas

O Acre registrou, no boletim desta quinta-feira (30), mais 11 mortes por Covid-19. Agora já são 521 vítimas fatais da doença em todo o estado. O número de casos também saltou de 19.366 para 19.573, com o aumento de 207 novos casos nas últimas 24 horas.

Há ainda 1.254 amostras em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas curadas da doença é de 14.012, ou seja 72% do total dos casos.

A taxa de ocupação nos leitos de UTI específicos para pacientes graves de Covid-19 nesta quinta é de 49%. De acordo com o boletim assistencial, o número de vagas foi ampliado para 88 e 43 estão ocupadas. Do total de leitos, 20 se concentram em Cruzeiro do Sul e 68 em Rio Branco.

Mortes por cidades Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 6 0 Assis Brasil 6 0 Brasileia 11 0 Bujari 5 0 Capixaba 7 0 Cruzeiro do Sul 52 1 Epitaciolândia 9 0 Feijó 9 0 Jordão 1 0 Mâncio Lima 7 0 Marechal Thaumaturgo 1 0 Plácido de Castro 8 0 Porto Acre 12 0 Porto Walter 1 0 Rio Branco 343 8 Rodrigues Alves 5 0 Santa Rosa do Purus 2 0 Sena Madureira 9 0 Tarauacá 10 0 Xapuri 6 1 Senador Guiomard 9 1 Manoel Urbano 2 0 Total 521 11

Mortes

Entre as vítimas estão oito homens e três mulheres, com idades entre 49 e 94 anos.

Rio Branco

Um idoso de 94 anos, que estava internado no Hospital do Idoso desde o dia 20 de julho e morreu oito dias depois, 28 de julho.

Uma mulher de 78 anos que morreu na UPA do Segundo Distrito no dia 12 de junho, mesmo dia em que deu entrada na unidade.

Um homem de 70 anos. Ele morreu no dia Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 16 de junho. Ele deu entrada na unidade no dia 12 daquele mês.

Outro homem de 51 anos. Internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) desde o dia 14 de junho, ele morreu no dia 17 do mesmo mês.

Um homem de 49 anos. Ele morreu no dia 18 de junho no Huerb, mesmo dia em que foi internado na unidade.

Um idoso de 80 anos. Ele morreu no Hospital Santa Juliana no dia 21 de junho. Estava internado internado desde o 12 daquele mês.