Acre teve mais de 9 mil casos e 139 mortes por Covid-19 em fevereiro

Este mês de fevereiro tem apresentado um dos piores dados da pandemia de Covid-19, desde que o Acre registrou as primeiras notificações de casos e mortes decorrentes da doença. Em 28 dias, o Estado registrou mais de 9 mil casos novos da doença, ou seja, uma média de 324 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus diariamente.

As mortes também elevaram neste último mês. Ao longo dos últimos 28 dias, mais de uma dezena de óbitos no Acre foram confirmadas em apenas 24 horas. Fevereiro registrou 139 mortes provocadas pela doença. Uma média diária de 5 óbitos. Nessa segunda, o Estado bateu novo recorde de mortes em 24 horas, com 14 óbitos confirmados de um dia para o outro. Só Cruzeiro do Sul contabilizou 12 mortos em um único final de semana. As mortes ainda não saíram todas no Boletim Oficial do Estado.

O próximo final de semana vai ser o primeiro depois que o governo decretou lockdown. Ainda não há como fazer uma previsão do impacto da medida nos números da pandemia, mas, conforme alertado pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, os acreanos não têm respeitado os últimos decretos, o que significa que se não houver fiscalização severa, a determinação corre o risco de não ser cumprida.

A situação da Covid-19 no Acre se mostra cada dia mais grave. Hospitais sem vagas de UTI, pacientes em filas aguardando por atendimento e famílias chorando diariamente a perda de um ente querido.

Os últimos decretos do governo em busca de frear a contaminação não tem surtido efeito. Prova disso é que todas as regiões permanecem na fase vermelha, a mais restritiva da classificação da pandemia.

Ainda assim, o governo decidiu abrir o comércio não essencial em até 20% da capacidade de atendimento e decretou lockdown nos finais de semana, onde só hospitais e postos de gasolina vão poder abrir.