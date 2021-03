Rio Acre volta a encher mais de meio metro nas últimas 24 horas

A Defesa Civil do município já havia alertado que apesar da baixa do Rio Acre na capital acreana nos últimos dias, o momento ainda não era de volta para as residências que foram alagadas. Atualmente, 77 famílias estão em abrigos públicos, o que corresponde a cerca de 240 pessoas.

A análise foi baseada nas chuvas recentes que podiam fazer com o que o nível do manancial voltasse a subir.

Nas últimas 24 horas, o nível do Rio Acre voltou a encher. Na medição desta terça-feira, 2, às 6 horas da manhã, o volume de água chegou a 12,98 metros. O nível é 52 centímetros ao registrado no mesmo horário de segunda-feira.

A previsão é que o rio continue enchente e alcance, no mínimo, a cota de alerta. ”Estamos acompanhando o movimento das águas, fazendo a análise das chuvas e nossa previsão é que o nível do rio suba mais e volte a atingir a cota de alerta que é de 13,50 metros em Rio Branco”, informa Major Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital.