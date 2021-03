Acreanos enfrentam primeiro dia de lockdown em meio à gravidade da pandemia de Covid-19

Todos os 22 municípios do Estado do Acre enfrentam neste sábado, 13, o primeiro dia de lockdown, sistema que permite apenas serviços considerados essenciais a funcionarem durante a crise da pandemia do novo coronavírus. O governo, orientado pelo Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19, decretou que aos finais de semana, feriados e pontos facultativos só poderão funcionar estabelecimentos como hospitais, farmácias, funerárias e serviços de entrega de água potável.

Nem mesmo supermercados poderão abrir nestes dois dias (13 e 14), conforme o decreto 8.147/2021 do governo do Estado do Acre. Portanto, não são permitidas aglomerações com qualquer número de pessoas nos espaços públicos, entretanto, o direito de ir e vir do cidadão será mantido.

O transporte urbano será mantido aos fins de semana de medidas restritivas mais rígidas. O trabalho da imprensa também pode ocorrer, respeitando horários do decreto.

Clínicas e consultórios médicos, hospitais, laboratórios de análises clínicas e farmácias podem funcionar aos fins de semana, bem como o serviço de entrega de água potável por caminhão-pipa pode funcionar aos fins de semana.

O governo listou alguns exemplos de serviços essenciais: Assistência à saúde (serviços médicos e hospitalares); Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; Atividades de segurança pública e privada; Transporte coletivo; Captação, tratamento e distribuição de água; Captação e tratamento de esgoto e lixo; Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás e serviços funerários.

Durante a execução dos serviços que continuarão funcionando durante o lockdown, o Estado enfatiza a necessidade de seguir os protocolos sanitários, como uso de máscaras; uso de álcool 70% ao entrar e sair de qualquer ambiente; manter distanciamento e lavar as mãos constantemente.