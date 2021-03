Rio Branco amanhece com ruas desertas e fiscalização da polícia no Centro

A capital acreana amanheceu neste sábado, 13, com ruas desertas no primeiro dia de medidas mais restritivas para conter a proliferação do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O lockdown que entra oficialmente em vigor a partir deste final de semana em todo o Estado do Acre, permite que apenas serviços considerados essenciais durante a pandemia estejam abertos.

O ac24horas foi às ruas neste primeiro dia para verificar a situação junto aos moradores. Na região central da cidade, o videomaker Whidy Melo não flagrou nenhuma movimentação intensa, nem mesmo dentro do Terminal Urbano, cujo transporte coletivo continua funcionando, mas com a frota reduzida.

VEJA O QUE ABRE E FECHA: Acre adota lockdown pela primeira vez desde o início da pandemia neste final de semana

Pouco mais de 30 pessoas circulavam dentro do Terminal Urbano. Já no Calçadão da Benjamin Constant não havia nenhum comerciante, nem mesmo pessoas transitando pelo local. Policiais militares rondavam pela região fazendo fiscalização de cumprimento ao decreto governamental.

O lockdown deverá ser praticado no Acre durante os finais de semana, feriados e pontos facultativos. Somente farmácias, hospitais, funerárias e serviços de entrega de água potável, por exemplo, deverão funcionar.

A secretaria de segurança pública já garantiu que estará nas ruas nos próximos dias a fim de enrijecer as normas, principalmente quanto ao uso de máscara.