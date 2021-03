Construção de trapiche como ponte revolta moradores do município de Marechal Thaumaturgo

Um trapiche de madeira construído pela prefeitura de Marechal Thaumaturgo no valor de R$ 28 mil virou o assunto comentado nos últimos dias pelos moradores e internautas da cidade. Eles apontam em superfaturamento na obra.

Na placa, que cita fonte de recursos próprios da prefeitura, a denominação é de ponte, mas, pelo local, por causa da largura, não podem passar veículos. Nas redes sociais, o trapiche deu o que falar.

Um homem afirma que a obra, entregue esta semana, poderia ter sido feita por R$ 5 mil com madeira regional. Outro, que diz ser construtor, cita R$ 9.500, como o máximo de custo.

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, esclarece que a estrutura é uma ponte de 39 metros, que passa sobre o Igarapé Raiz. “Mesmo não passando carro pelo local, tecnicamente é uma ponte porque liga um lado a outro do Igarapé Raiz”, explica, ressaltando que o valor, R$ 28 mil está abaixo da média praticada no município.

Segundo o prefeito, há muitos entraves para as obras. “Aqui madeira é difícil e cara porque as áreas são de conservação ambiental. A mão de obra é cara e só de imposto são R$ 5 mil. Agora com a gasolina custando R$ 8,20, essa ponte sairia mais cara ainda porque nossa realidade aqui é diferente do restante do Estado”, pontua Piyãko.