Into tem baixa procura por atendimento neste sábado

O Hospital de Campanha para atendimento de pacientes com Covid-19, montado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco, registrou uma baixa procura por atendimento pela manhã deste sábado (13).

Este é o primeiro dia em que todas as cidades do Acre adotam o sistema de lockdown simultaneamente. A medida mais restritiva busca frear a proliferação do novo coronavírus e irá valer aos finais de semana, feriados e pontos facultativos.

Na manhã deste sábado, poucas pessoas aguardavam do lado de fora para serem atendidas, ao contrário do que vinha sendo registrado nas últimas semanas.

De hoje até amanhã, só podem funcionar estabelecimentos considerados essenciais neste período crítico da pandemia, como farmácias, hospitais e funerárias.