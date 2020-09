Acreanos suspeitos de cometer crime bárbaro, eram amigos das Vítimas

C rime bárbaro ocorreu após boliviano flagrar brasileiro estuprando sua filha. Dois foram presos em flagrante e outros cinco da mesma família seguem foragidos. Polícia Civil diz que família brasileira era amiga das vítimas e costumava trabalhar no local.

Os acreanos que participaram do assassinato de uma mãe e dois filhos bolivianos, após uma adolescente de 14 anos ser estuprada, tinham uma relação de amizade com as vítimas. A informação é do delegado da cidade de Plácido de Castro, Danilo César, que começou as investigações.