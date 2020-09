Bandido é morto ao tentar cometer assalto na zona rural de Epitaciolândia

Uma tentativa de assalto acabou mal para um bandido na noite desta terça-feira, 15. O caso aconteceu no Ramal Mato Grosso, zona rural do município de Epitaciolândia.

Um homem, identificado como Heverton Braga Vasconcelos, entrou em uma residência na localidade e anunciou o assalto à família de produtores rurais. Ocorre que um vizinho, ao perceber a situação, reagiu e acabou acertando um tiro no bandido, que não resistiu aos ferimentos e acabou indo à óbito.

O delegado de Epitaciolândia, Luiz Tonini, contou que todos os indícios apontam para legítima defesa. “Assim que soubemos de um assalto em andamento, com privação de liberdade, nos dirigimos ao local, junto também com a polícia militar. Quando chegamos no local, o suposto assaltante já estava ferido, não resistiu ao ferimento e morreu. Há uma suposição e legítima defesa, já que houve a implementação de assalto, e uma terceira pessoa percebeu a ação marginal e conseguiu conter a ação marginal”.

Luiz Tonini conta que o corpo foi enviado à Rio Branco para os trabalhos do IML e as principais testemunhas já foram ouvidas. “Já ouvimos a vítima do assalto, também o autor do disparo e outras testemunhas que confirmaram a história. Estamos aguardando a apresentação do autor, já conversamos com seu advogado, ele vai se apresentar para que possamos finalizar o procedimento o quanto antes e enviarmos à justiça.