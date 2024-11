África muda compreensão de gênero, diz Oyeronke Oyewumi – 14/11/2024 – Ilustrada

Raphael Rashid in Seoul



UMDonald Trump garantiu a vitória no Eleição presidencial dos EUAum fenômeno inesperado começou a virar tendência nas redes sociais: jovens mulheres americanas declarando seu compromisso para “4B”, um movimento feminista sul-coreano marginal que defende a rejeição do casamento, parto, namoro e sexo.

O movimento despertou intenso interesse global, com milhões de visualizações no TikTok e publicações virais X anunciando-o como uma revolução dos direitos das mulheres.

Ainda dentro Coréia do Sul em si, o quadro é mais complexo e em alguns lugares o movimento feminista está sob ataque.

“Eu nunca tinha ouvido falar do 4B até recentemente”, diz Lee Min-ji, um funcionário de escritório em Seul que ficou surpreso com toda a atenção internacional. “Eu entendo de onde vem toda a raiva, mas não acho que evitar todos os relacionamentos com homens seja a solução.”

Park So-yeon, editora profissional em Seul, diz que não namora porque está priorizando sua vida profissional.

“Assim como eu, a maioria das minhas amigas estão mais focadas em suas carreiras do que em namorar agora, mas isso não é por causa do 4B, é apenas a realidade de ser uma jovem profissional na Coreia”, diz ela.

Resistindo a uma sociedade desigual

O nome 4B deriva de quatro palavras coreanas que começam com “bi” (que significa “não”): bihon (sem casamento), bichulsan (sem parto), biyeonae (sem namoro) e bisekseu (sem sexo). Tal como aconteceu com os movimentos feministas “separatistas” do passado4B representa uma rejeição das relações heterossexuais como forma de resistir às estruturas patriarcais.

O movimento surgiu em meados da década de 2010 em meio ao crescente ativismo feminista online na Coreia do Sul, um país onde as mulheres enfrentam a maior disparidade salarial entre homens e mulheres entre os países da OCDE e discriminação persistente.

Vários incidentes de grande repercussão galvanizaram o activismo feminista nos últimos anos. Em 2016, um mulher foi assassinada perto da estação Gangnam por um homem estranho que disse ter feito isso porque as mulheres o “ignoraram”. O caso gerou protestos em todo o país contra violência motivada pela misoginia.

Os crimes sexuais digitais alimentaram ainda mais o movimento feminista, desde filmagens ilegais generalizadas até câmeras escondidas à última epidemia de Pornografia deepfake gerada por IA visando mulheres jovens.

Ativistas online também desafiaram a Coreia do Sul exigentes padrões de beleza. Em 2018, algumas jovens começaram a postar vídeos destruindo produtos de maquiagem e cortando o cabelo curto, no que ficou conhecido como “escapar do espartilho”movimento.

Mas tem havido uma reação negativa, a tal ponto que a própria palavra “feminismo” se tornou praticamente se tornou uma calúnia na Coreia do Sul, com conotações muito distantes das visões ocidentais de defesa da igualdade de género.

“Ao contrário da longa história do Ocidente com movimentos feministas, a Coreia está a experienciar estas mudanças de uma forma muito comprimida”, diz Gowoon Jung, professor assistente de sociologia na Universidade da Coreia. “Isso levou muitos a ver o feminismo apenas na sua forma mais radical.”

O presidente Yoon Suk Yeol, que assumiu o cargo em 2022, caminhou parcialmente para a vitória sobre o sentimento antifeministacortejando jovens eleitores descontentes do sexo masculino, negando a existência de discriminação estrutural de género e prometendo abolir o ministério da igualdade de género do país.

“4B é mais uma declaração feminista que representa as queixas e frustrações das jovens feministas digitais em relação à sociedade coreana”, explica Minyoung Moon, professora de sociologia na Universidade Clemson que estuda feminismo online na Coreia do Sul. “No entanto, a sua natureza radical contribuiu para graves reações adversas, com muitos jovens e algumas mulheres equiparando todas as feministas a pessoas que odeiam os homens, o que aprofunda as divisões sociais.”

Lee Jeong-eun, que mora em Busan, diz que as mulheres abertamente feministas enfrentam reações adversas online e offline. “Você é tratado como o diabo”, diz ela.

Este medo não é infundado: no ano passado, uma funcionária de uma loja de conveniência em Jinju foi atacado violentamente por um homem que presumiu que ela era feminista simplesmente porque tinha cabelo curto, levando a uma decisão judicial que reconheceu pela primeira vez a misoginia como motivo de crime de ódio.

Este ambiente hostil levou muitas jovens coreanas a praticar que estudiosos como Moon e Jung chamam de “feminismo silencioso” – abraçar os princípios feministas em particular enquanto evitando a identificação pública com o movimento.

Um impacto difícil de medir

O cenário digital da Coreia do Sul desempenha um papel crucial na expressão do movimento 4B. Os fóruns online anónimos e as redes sociais servem como espaços protegidos para o discurso feminista que pode ser difícil de expressar abertamente. A natureza online do movimento, no entanto, torna quase impossível medir a verdadeira escala ou impacto do 4B.

Dentro da própria Coreia do Sul e antes da vitória de Trump, o 4B tinha recebido relativamente pouca atenção do grande público, embora a nível internacional alguma cobertura mediática tenha tentado ligar o 4B à Coreia do Sul. taxa de natalidade recordeque atingiu 0,72 filhos por mulher em 2023. Isso pode ser problemático, diz Moon.

“A baixa taxa de fertilidade na Coreia é uma questão complexa e não se pode simplesmente argumentar que o boicote dos homens pelas mulheres coreanas leva a uma baixa taxa de natalidade”, diz Moon.

A taxa de natalidade tem sido caindo por décadas e é frequentemente atribuído a factores como o carga econômica da criação dos filhos, altos custos de habitação, intensa competição educacionale mudando prioridades. “A desconfiança e a frustração das mulheres com a sociedade coreana podem ter alguma relação cultural com isso, mas não há nenhuma correlação comprovada”, diz Moon.

Para Jung, a atenção global dada ao 4B reflete uma mudança na forma como os movimentos feministas viajam globalmente. “Muitos movimentos sociais asiáticos foram historicamente influenciados pelo Ocidente, como vimos com o Movimento #MeToo”, ela diz.

“Agora estamos vendo movimentos originados na Coreia influenciando potencialmente as sociedades ocidentais.”