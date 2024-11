Afrodescendentes e indígenas têm saldo positivo na COP16 – 02/11/2024 – Ambiente

O mundo está a assistir os últimos dias da campanha eleitoral dos EUA com ansiedade – mas, se as eleições de 5 de Novembro fossem realizadas na Alemanha, parece que a candidata democrata Kamala Harris venceria facilmente o antigo Presidente Donald Trump.

Os investigadores infratest-dimap, trabalhando em nome da emissora pública ARD, perguntaram aos eleitores alemães quais dos candidatos consideravam mais convincentes, e a resposta foi clara: 74% disseram Harris, enquanto o candidato republicano Trump conseguiu persuadir apenas 11% dos entrevistados. A sondagem Deutschlandtrend questionou um total de 1.333 pessoas na Alemanha, selecionadas de acordo com critérios representativos.

Trump teve melhor desempenho apenas entre os apoiadores de a alternativa anti-imigrante de extrema direita para a Alemanha Partido (AfD) – 41% dos quais o preferiam a Harris, enquanto 26% confiavam mais nela. O resto dos apoiantes da AfD inquiridos expressaram pouca confiança em qualquer um dos candidatos.

Alemães que apoiam a centro-esquerda do chanceler Olaf Scholz Social-democratas (SPD), a União Democrata Cristã, de centro-direita (CDU) e os Verdes favoreceram Harris com maiorias variando de 90% a 92%. Entre aqueles que apoiam o populista de esquerda Aliança Sahra Wagenknecht (BSW)61% eram a favor de Harris, enquanto Trump teve que se contentar com 14%.

As razões para a clara maioria a favor de Harris são variadas. Uma vitória democrata seria amplamente considerada melhor para as relações germano-americanas e a economia alemã. Mas muitos alemães também parecem ver Harris como o melhor candidato em questões como a crise climáticaa segurança na Europa e as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente.

Medo por seus empregos

A nível interno, a sondagem mostrou que a maioria dos alemães está preocupada com a crescente quantidade de notícias económicas negativas. Quase três quartos dos entrevistados afirmaram estar preocupados com o facto de a Alemanha estar a perder a sua posição como local de negócios.

Cerca de quatro em cada 10 entrevistados duvidam que conseguirão manter o seu actual nível de vida, enquanto quase um em cada cinco trabalhadores disse estar preocupado com a sua segurança no emprego.

A resposta do governo alemão às notícias económicas pouco fez para convencer as pessoas: apenas cerca de um em cada oito entrevistados expressou uma opinião favorável sobre o orçamento ou a política económica do país. a coligação do SPD, Verdes e Democratas Livres (FDP) sob Scholz.

E como deveria ser estimulada a lenta economia da Alemanha? Cerca de 54% são a favor da redução dos impostos sobre as sociedades, enquanto 34% são contra. Cerca de dois terços considerariam a ajuda ao investimento útil para colocar a economia de volta no caminho do crescimento.

Eleições antecipadas já não são impensáveis

A má imagem do governo federal reflecte-se na questão de saber se a coligação de Scholz deveria cumprir o resto do seu mandato, que terminará com as eleições gerais de Setembro de 2025: 41% foram a favor, com cerca de 54% contra. Entre os apoiantes dos partidos do governo, SPD e Verdes, no entanto, uma maioria de bem mais de 70% é a favor da continuação da coligação.

Em contraste, entre os círculos da AfD, quase todos, cerca de 93%, estão esperando por uma eleição antecipada. Entre os apoiantes da CDU de centro-direita, que lidera as sondagens há meses, quase 70% esperam um fim antecipado do governo. Entre o BSW, o número era de três em quatro.

AfD em segundo lugar

A pesquisa sugeriu que a conservadora CDU e o seu partido irmão bávaro, a CSU, emergiriam como vencedores claros de uma eleição federal se esta fosse realizada agora. Com cerca de 34% (+3), a CDU/CSU alcançou a sua melhor classificação nas sondagens na Alemanha desde Fevereiro de 2021.

A AfD continuaria a ser o segundo partido mais forte, com 17% inalterados, seguida de perto pelo SPD, com 16%. Os Verdes atingiriam 11% (-2) e o BSW 6% (-2).

O FDP, actualmente no poder, obteria 4% (+1) dos votos, o que significaria que abandonaria o Bundestag. Todos os outros partidos, incluindo o Partido da Esquerda socialista, alcançariam um total de apenas 12%.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

