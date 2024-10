Alemanha detecta primeiro caso da variante MPox Ib – DW – 22/10/2024

O Zain ocupa um amplo imóvel localizado em frente a uma praça no Tatuapé, a Ituzaingó, o que confere um agradável clima de bairro. Seu cardápio apresenta criações clássicas da cozinha do Oriente Médio mas com um toque contemporâneo que pode aparecer em um novo ingrediente ou em um detalhe na elaboração dos pratos.

Há muitas opções apetitosas e que atiçam o paladar com as belas imagens que compõem o cardápio digital apresentado em um tablet – o que facilita a identificação e agiliza os pedidos.

As esfihas de carne com coalhada (R$ 17) e de carne com queijo (R$ 17) têm massa leve e abrem bem a refeição, caso você dispense o clássico trio de pastas com homus, coalhada seca e babaganoush – minha opção para poder provar mais pratos.

Os copinhos de quibe (R$ 45 – 6 unidades) recheados com coalhada seca e geleia de damasco fazem bonito. Uma entradinha da casa que provavelmente você já viu nos stories de algum influencer famoso pois são muito instagramáveis.

Dentre as muitas delícias, minha dica é a kafta de cordeiro (R$ 74,90 a unidade), bem temperada e muito suculenta. Chega acompanhada de pão sírio, vinagrete e molho de hortelã com mel. A melhor kafta que já provei!

O michuí de filé mignon (R$ 72,90 a unidade) pedia um pouco mais de tempero mas a maciez da carne e a adição de uma porção de cebola crispy compensaram.

De sobremesa, delicie-se com a esfiha de figo fresco (R$ 25,90) sobre muçarela Roni com hortelã, raspas de limão siciliano e calda de flor de laranjeira. Uma composição delicada que agrada pelo contraste de sabores e texturas. Para os amantes do cacau, a torta de chocolate belga acompanhada de gelato italiano é puro deleite.

A casa também investe na coquetelaria com uma carta de drinques clássicos como Negroni, Penicillin e Fitzgerald. Dentre os autorais há um drinque curioso, o Haza, que significa sorte em árabe. Feito com Bourbon, suco de maçã, angostura e notas amadeiradas, chega à mesa em uma espécie de lâmpada de Aladim. Ninguém resiste à tentação de dar uma esfregadinha.

Para os mais animados, as terças-feiras têm clima festivo com a apresentação de shows de dança do ventre e de Dabke, uma dança popular do Oriente Médio marcada por coreografias em grupo com saltos, batidas com os pés e aplausos. Diversão pura!

Zain – mapinha aqui



Rua Demétrio Ribeiro, 594 – Praça Ituzaingó – Tatuapé



Tel: 11 2675-9513