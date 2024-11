Aliados de Bolsonaro conquistaram seis prefeituras...

Continua após publicidade

Seis das 10 cidades consideradas polos do agronegócio no Brasil serão controladas por aliados de Jair Bolsonaro a partir do ano que vem. Duas dessas prefeituras serão comandadas pelo próprio PL, partido do capitão. Os candidatos da legenda do ex-presidente venceram as eleições municipais nas cidades de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, e em Jataí, no interior de Goiás. Nas demais, o Executivo municipal ficará sob o controle de políticos que apoiam Bolsonaro,

De acordo com um ranking do Ministério de Agricultura e Pecuária (MAPA), Campo Novo do Parecis ocupa a quarta colocação como a cidade mais importante para o setor, com uma produção de alimentos que faturou R$ 7 bilhões em 2023. No município localizado a 400 quilômetros da capital e dentro de um dos estados mais bolsonaristas do País, quem venceu as eleições deste ano foi o candidato Piaia (PL). Com 65,40%, ele derrotou Dhemis Rezende (União), que obteve 34,60% dos votos válidos. Em Jataí, o candidato bolsonarista Geneilton Assis venceu com 58,93% dos votos.

Mesmo sem ter conquistado o Executivo municipal de outros polos do agronegócio, os bolsonaristas contarão com aliados de outros partidos à frente dessas prefeituras. Em Diamantino (MT), Chico Mendes (União), irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, venceu as eleições municipais com o apoio de Bolsonaro. O município é apontado como o 6º mais importante para o agronegócio brasileiro, registrando uma produção equivalente a R$ 5,9 bilhões no ano passado.

Esses partidos, no entanto, não caminharam juntos em todos os municípios movidos pelo agronegócio. A 288 quilômetros de Diamantino, em Sorriso, conhecida por ser a cidade mais importante para o agronegócio no País, o União Brasil conquistou a prefeitura do município – desta vez, sem o apoio do PL e de Bolsonaro. Alei Fernandes (União) foi eleito prefeito, com 51,33% dos votos, derrotando Damiani (MDB), candidato defendido pelo pelo ex-presidente.