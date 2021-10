Aluno Soldado testa positivo para Covid-19 e curso de formação da PM é suspenso no Acre

As aulas do Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar estão suspensas. O motivo é que um aluno testou positivo para Covid-19, o que fez com que a coordenação do curso suspendesse as aulas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, outros 8 alunos apresentaram sintomas gripais e foram levados ontem ao INTO para fazerem o teste da Covid-19.

A Polícia Militar informa ainda que no início da próxima semana, com os resultados em mãos, a corporação fará uma avaliação para deliberar sobre o retorno das aulas.

No último dia 1º de setembro, 198 alunos deram início ao Curso de Formação de Soldados que tem previsão para durar 9 meses.

Com informações de Ac24horas