Alzheimer: SUS libera medicamento para casos mais avançados da doença

Um momento simples, mas cheio de afeto, conquistou milhares de pessoas nas redes. O vídeo mostra um garotinho comemorando o aniversário do cãozinho idoso dele, que fez 18 anos.

O companheiro de vida de Daniel Cezário, de apenas 12 anos, é Boby, um cachorrinho da raça Dachshund, carinhosamente chamado de “vovô”.

No vídeo postado no Instagram de Daniel, o menino aparece emocionado ao lado do cão e revela: “Esse aqui é o Boby, meu melhor amigo. Ele tá aqui desde que nasci, desde que eu me conheço por gente. Ele não enxerga bem. Cuidar de cachorro idoso é ter paciência. Boby, eu te amo cara”, disse o menino com lágrimas nos olhos.

Amigo da vida toda

Boby completou 18 anos no dia 14 de abril. Desde filhote, ele já fazia parte da casa onde Daniel cresceu.

A relação entre os dois é de amizade profunda. Mesmo com a idade avançada, o cãozinho continua sempre ao lado do garotinho.

“Hoje celebramos 18 anos de vida, de amizade e amor. Te amo, Boby. Desculpem pelo choro, mas eu me emociono quando falo dele”, disse o garoto na legenda do Instagram.

Repercussão nas redes

O vídeo viralizou e emocionou os seguidores.

“Tu só não explicou como faz para parar de chorar. Parabéns, Boby! Abençoado você é por tanto amor do seu tutor! Vida longa e saúde para vivê-la”, comentou um.

Um segundo destacou o quanto o cachorrinho é amado.

“Vídeo maravilhoso! Só quem ama esses bichinhos de verdade sabe como é esse amor! Perdi meu Zequinha há 20 dias, ele tinha 8 aninhos. Não é fácil! Parabéns, garoto, você já é um ser humano incrível. Parabéns, Boby lindo, que papai do céu te abençoe com muita saúde sempre.”

Já um terceiro comentou que Daniel é exemplo: “Tem muita gente precisando ter aula com esse menino. Parabéns aos pais pela educação ensinando a respeitar e amar os animais.”

Agradecimento especial

Após a repercussão, Daniel voltou às redes para agradecer todo o carinho recebido.

E o melhor é que disse que iria compartilhar com o amigão!

“Obrigado pelo carinho de todos vocês com o Boby. Podem ter certeza que estou transmitindo tudo isso em forma de abraços, beijos e afagos na barriguinha dele.”

Olha que declaração mais sincera do menino no aniversário do cãozinho idoso:

Daniel se emocionou bastante ao falar do amigo, o cão idoso. – Foto: @daniel.cezario_oficial







