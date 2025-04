Ambulante vende suco de limão com coco especial e fatura R$ 140 mil por ano; a receita?

Olha que sacada! Em meio às ladeiras do Pelourinho, em Salvador (BA), esse ambulante fatura R$ 140 mil por ano vendendo um suco de limão com coco especial. Entre a clientela estão famosos como Sabrina Sato, Regina Casé, Diogo Defante e Spike Lee, entre outros!

Com um carrinho discreto e muito carisma, Seu Milton chama a atenção de turistas e celebridades. O pernambucano começou a trabalhar como ambulante aos 16 anos e já vendeu de tudo um pouco. Com o tempo, inovou, criou sucos diferentes, mas foi a mistura de limão com coco que virou o ouro líquido dele.

Mais de 20 anos depois, o empreendedor chega a vender até 100 litros de suco por dia no verão. E não revela a receita: “Se eu der o segredo, eu vou perder o meu cliente. Tem que ter um segredo, se não tiver um segredo não anda, não, pai”, brincou em entrevista ao Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Ideia brilhante

A trajetória do homem foi de muita luta. Vendendo o que dava para sobreviver, ele circulava pelas ruas do centro histórico de Salvador até ter a ideia de fazer sucos com sabores diferentes.

Tentou limão com hortelã, limão com gengibre, mas quando misturou limão com coco encontrou o grande acerto.

Durante dois anos Milton testou a receita para chegar ao ponto ideal. “Um dia amargava, outro dia ficava assim… depois eu me aperfeiçoei, pronto: ficou só qualidade”, brincou.

Famosos e redes sociais

E não é só nas ruas de Salvador que o suco é um fenômeno, o produto também bombou nas redes.

No TikTok, Milton já acumula mais de 20 mil curtidas e tem vídeos com visualizações que passam dos 100 mil!

Tamanha divulgação já atraiu estrelas, inclusive internacionais. O cineasta Spike Lee já provou a iguaria!

A fama não para por aí: Astrid Fontenelle, Magno Navarro, Péricles, Marília Tavares e muitos outros já visitaram a barraquinha do empreendedor.

Filha ajuda

Com o sucesso no Pelourinho, Milton recentemente deu um passo a mais: levou a receita para o Farol da Barra, outro ponto turístico de Salvador.

Lá ele conta com o apoio da filha, Ábia França. Assim, consegue atender mais clientes e organizar as vendas.

E a filha também que cuida das redes sociais do pai, e vê nela uma ferramenta poderosa para atrair mais público.

“Muita gente chega aqui falando que veio pela rede social. Os vídeos circulam em várias redes e isso acaba atraindo muita gente pra cá”, finalizou a filha toda orgulhosa.

Veja os vídeos de alguns famosos provando o suco de Seu Milton:





