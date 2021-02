Analista da Receita Federal no Acre morre por complicações da Covid-19

O analista tributário da receita Federal no Acre Isaac Haluane Chaves, foi mais uma vítima fatal pela infecção do novo coronavírus em Rio Branco. Ele ficou internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO), mas apresentando melhora de seu quadro de Covid-19.

No entanto, mesmo após apresentar melhora, seguia fazendo hemodiálise e na madrugada desse sábado, 13, Haluane baixou a pressão e sofreu uma parada cardíaca.

Haluane não resistiu e faleceu nesse sábado. A família do analista divulgou uma nota de pesar informando que o velório e sepultamento havia sido liberado pelo médico por não haver mais transmissão do vírus no organismo do analista.

Velório e sepultamento ocorreram na tarde de ontem, no cemitério Morada da Paz, com regras de distanciamento e uso de máscara. “Te amo infinitamente. Vá em paz mano, até breve”, escreveu a família.