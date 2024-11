Angústia dos pequenos fabricantes da China com os planos tarifários de Trump | Negócios e Economia

Taichung, Taiwan – Quando Li Wei assumiu a gestão da empresa de fabricação de vidro de seu pai em Cangzhou, no norte da China, em 2020, ele imediatamente começou a otimizar as operações da empresa.

Li transferiu a única fábrica da Hebei Yiyue Glass Products de sua cidade para um local fora de Cangzhou, proporcionando melhor acesso a importantes redes rodoviárias e mais espaço para expandir as instalações.

Ao mesmo tempo, Li mudou o foco principal da empresa, passando da venda de componentes de vidro para clientes na China para a exportação de produtos de vidro acabados para clientes no exterior.

Hoje, ele supervisiona um negócio de exportação de sucesso que vende xícaras, potes e potes em todo o mundo e emprega o dobro de trabalhadores do que quando assumiu.

Grande parte do sucesso de Li deve-se à procura dos seus produtos nos Estados Unidos, que nos últimos anos tem sido o destino de até 80% das exportações da sua empresa.

Mas agora, Li e os seus colegas estão preocupados com a possibilidade de o seu sucesso ruir se o antigo presidente dos EUA, Donald Trump, for reeleito para a Casa Branca em 5 de Novembro.

Trump, que está a competir lado a lado com a vice-presidente Kamala Harris numa corrida que está demasiado acirrada, apresentou planos para tarifas de 60 por cento ou mais sobre todos os produtos provenientes da China que vão para os EUA.

Os economistas apelidaram os planos de Trump de “Guerra Tarifária 2.0”, depois de o republicano ter imposto tarifas tão elevadas como 25 por cento sobre uma série de produtos chineses durante o seu primeiro mandato, o que levou Pequim a anunciar as suas próprias tarifas.

“Um aumento tão grande nas tarifas por parte dos Estados Unidos terá definitivamente um grande impacto sobre mim e sobre o meu negócio”, disse Li à Al Jazeera.

“Isso fará com que nossos produtos não sejam competitivos e, no mínimo, nossas vendas nos EUA cairão drasticamente.”

Desde o anúncio de Trump, Li tem trabalhado 12 horas por dia para identificar outros destinos de exportação que possam compensar uma recessão nos seus negócios nos EUA.

Até agora, ele não conseguiu encontrar um substituto para o maior mercado do mundo.

“Estou muito ocupado tentando encontrar soluções, mas alguns dias a situação parece terrível”, disse ele. “Muitas vezes, não gosto de pensar nisso.”

Gary Ng, economista sénior do banco de investimento Natixis em Hong Kong, disse que os exportadores chineses têm sérios motivos de preocupação se Trump voltar a entrar na Casa Branca e levar a cabo os seus planos.

“Com tarifas de 60 por cento, muitos fabricantes chineses deixariam de ser competitivos ou de conseguir lucrar com as suas exportações para o mercado dos EUA”, disse Ng à Al Jazeera.

“Para as empresas chinesas que estão particularmente expostas ao mercado dos EUA, isto seria problemático e poderiam enfrentar muita pressão.”

Entre os exportadores que já sentem a pressão está a Sotech, produtora de componentes eletrônicos avançados com sede em Xangai, segundo o gerente de vendas da empresa, Dong Sion.

“Fiquei chocado”, disse Dong à Al Jazeera, referindo-se ao momento em que ouviu pela primeira vez sobre as propostas de Trump.

Mais de 90% dos produtos da Sotech, que incluem óculos inteligentes, são exportados para o exterior, com cerca de 30% dessas exportações indo para os EUA.

“Se forem impostas tarifas de 60 por cento, isso poderá perturbar os nossos negócios nos EUA ou mesmo encerrá-los completamente”, disse Dong.

“E seríamos forçados a cortar pessoal.”

Para algumas empresas chinesas, as tarifas adicionais poderão revelar-se um golpe fatal num momento de condições já desafiantes na segunda maior economia do mundo, disse Allan Von Mehren, analista-chefe e economista para a China no Danske Bank.

“Isso teria grandes repercussões na China”, disse Von Mehren à Al Jazeera.

Os EUA são, de longe, o principal destino das exportações da China, movimentando anualmente mais de 400 mil milhões de dólares em produtos.

Com tanto comércio em risco, o UBS estimou que a imposição de uma tarifa de 60 por cento, além das tarifas existentes, reduziria o crescimento do produto interno bruto (PIB) da China em 2,5 pontos percentuais nos próximos 12 meses.

Tal golpe viria num momento inoportuno para a segunda maior economia do mundo.

Um sector imobiliário em dificuldades, a baixa confiança dos consumidores e os gastos das famílias muito abaixo da média global estão a pesar sobre o crescimento, enquanto o modelo tradicional de desenvolvimento do país, alimentado pelo investimento e liderado pelas exportações, está a lutar para compensar a lacuna.

Enfrentando tais ventos contrários, é amplamente considerado que as autoridades chinesas não conseguirão atingir a meta de crescimento do governo de cerca de 5% – um desafio que só se tornará mais difícil se os exportadores chineses perderem o acesso ao mercado dos EUA devido a novas tarifas.

Lily Wang, uma recém-formada que trabalha na empresa de fabricação de vidro de Li Wei, nos arredores de Cangzhou, disse temer que as novas tarifas, combinadas com o mau estado da economia chinesa, levem a um aumento no número de trabalhadores desempregados e à deterioração das condições de trabalho para aqueles que estão empregados.

“Os empregadores chineses já estão a cortar muitas coisas e, se o comércio com os EUA diminuir, receio que a situação fique ainda pior”, disse Wang à Al Jazeera.

O dano real causado pelas tarifas à economia chinesa provavelmente dependerá da capacidade de adaptação das empresas, disse Ng.

“Algumas empresas podem tentar diversificar a sua estrutura de exportação ou transferir a sua produção para outros países e depois exportar de lá para os EUA”, disse ele.

Algumas empresas chinesas já tomaram tais medidas.

Na Hebei Cangzhou New Century International Trade, uma empresa de materiais de construção na província de Hebei que envia cerca de 40% das suas exportações para os EUA, a administração está a considerar formar parcerias com fabricantes na Indonésia.

“Uma taxa tarifária de 60 por cento não pode ser coberta pelos nossos lucros de exportação”, disse a vice-presidente Lucy Zhang à Al Jazeera.

“Portanto, estamos procurando maneiras de exportar indiretamente para os EUA.”

Ao mesmo tempo, o governo chinês tem trabalhado na criação de novos mercados para os exportadores chineses.

Em Setembro, Pequim acolheu 50 nações africanas para o Fórum de Cooperação China-África, que visava aumentar as importações africanas de produtos chineses, especialmente painéis solares e veículos eléctricos.

A China é o maior parceiro comercial de África, bem como o principal parceiro comercial da maioria dos países sul-americanos.

“Pequim já sabe há algum tempo que as relações com os EUA não iriam melhorar significativamente tão cedo e tentou obter melhor acesso para as suas empresas em países onde as relações bilaterais são mais amigáveis”, disse Von Mehren.

Apesar da China expandir o comércio com nações mais amigas, não está claro se existe um substituto para os vastos volumes de produtos chineses que vão para os EUA.

Em alguns casos, as restrições dos EUA às importações chinesas foram rapidamente emuladas noutras jurisdições.

Em Maio, a administração do presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que as tarifas sobre os veículos eléctricos chineses seriam aumentadas para 100 por cento, fechando efectivamente a porta ao mercado dos EUA.

A União Europeia anunciou tarifas de até 38,1% sobre os veículos elétricos chineses no mês seguinte.

Desde então, a Turquia e o Canadá seguiram o exemplo com medidas semelhantes.

“À medida que alguns países tomam medidas contra as exportações chinesas, pode rapidamente surgir entre outros países a preocupação de que um excedente chinês será despejado nos seus mercados, levando-os a tomar medidas também”, disse Von Mehren.

Trump também sugeriu que imporia tarifas elevadas ao México, onde as empresas chinesas de veículos eléctricos estão a considerar construir novas instalações de produção para contornar as tarifas.

“Tudo o que estou fazendo é dizer ‘Vou colocar 200 ou 500, não me importo’. Vou colocar um número onde eles não podem vender um carro”, disse Trump no início deste mês, durante uma entrevista à Fox News.

A China respondeu às diversas medidas comerciais em espécie, lançando investigações anti-dumping sobre a carne de porco europeia e a canola canadiana, por exemplo, e impondo controlos de exportação sobre elementos raros utilizados na produção de semicondutores.

Embora dirigidos à China, os aumentos tarifários de Trump também seriam provavelmente sentidos de forma intensa nos EUA.

Numa análise publicada em Setembro, o Instituto Peterson de Economia Internacional estimou que as medidas causariam um aumento de 0,4 por cento na inflação em 2025 e uma perda de 0,23 por cento no PIB em 2027.

O aumento da inflação e as perdas do PIB duplicariam se Pequim retaliasse, afirmou o think tank.

Liu Pengyu, porta-voz da embaixada chinesa em Washington, DC, disse que não haveria vencedores numa nova guerra comercial.

“Restrições artificiais ou protecionismo apenas perturbarão os fluxos comerciais normais e a estabilidade da cadeia de produção e abastecimento que não serve os interesses de ninguém”, disse Liu à Al Jazeera.

De volta a Hebei, Li Wei luta para ver uma vantagem para os consumidores ou trabalhadores nos planos de Trump.

“Mas não sei – aqueles que estão no poder fazem o que querem”, disse ele.

“E o resto de nós paga o preço.”