Anúncio do pacote de corte de gastos fica para a próxima semana

Foto sem data do jogador de futebol Rachid Mekhloufi (à direita) AFP/STF

“Um grande homem, um imenso jogador de futebol se foi”escreveu o AS Saint-Etienne em sua conta X, sexta-feira, 8 de novembro, anunciando a morte de Rachid Mekhloufi, figura do clube de futebol e do futebol argelino. Ele tinha 88 anos. “Rachid Mekhloufi não existe mais, mas seu legado nunca nos deixará », Adiciona o clube.

Começou a sua carreira na Argélia, antes de ingressar no clube AS Saint-Etienne em 1954, onde foi “um excelente atacante”segundo o FennecFootball, e sagrou-se campeão francês em 1957 pelos Verdes com apenas 21 anos. Ele vestiu a camisa da seleção francesa quatro vezes, entre outubro de 1956 e dezembro de 1957.

Mas, em abril de 1958, em plena Guerra da Argélia, deixou repentinamente a França, acompanhado de outros jogadores argelinos, para se juntar à equipa da Frente de Libertação Nacional (FLN), criada para promover a luta pela independência. A equipe que ele ajudou a fundar disputou amistosos em todo o mundo para apoiar a causa argelina até sua independência em 1962.

Em França, Rachid Mekhloufi, falecido aos 88 anos, foi um dos grandes jogadores na subida ao poder do AS Saint-Étienne, onde chegou aos 18 anos, em 1954, por recomendação do treinador do da época, Jean Snella (1950-1959).

Jogador prodígio

Rapidamente reconhecido como uma das grandes esperanças do clube, teve papel importante no primeiro dos dez títulos do campeonato francês do clube de Saint-Etienne, em 1957, ao marcar 25 gols. O primeiro marcador dos Verdes na história europeia em Ibrox Park frente ao Glasgow Rangers (1957), formou então um trio de ataque eficaz com o camaronês Eugène N’Jo Lea e o holandês Kees Rijvers.

Após a era FLN, Makhloufi jogou pelo Servette Genève entre janeiro de 1961 e junho de 1962 e conquistou o título do campeonato suíço, depois retornou em dezembro de 1962 ao Saint-Étienne, então na D2.

Ele ganhou outros três campeonatos (1964, 1967, 1968) com os Verdes e a Coupe de France em 1968, contribuindo naquele ano para a primeira dobradinha do clube de Saint-Etienne no campeonato da Copa. Ele ganhou três vezes a Estrela de Ouro do Futebol Francês como melhor jogador do campeonato (1964, 1966, 1967). Rachid Makhloufi termina a carreira de jogador no Bastia (1968-1970).

Em seguida, tornou-se técnico da Argélia, três vezes, de 1971 a 1972, depois de 1975 a 1979 e, finalmente, durante a Copa do Mundo de 1982, competição em que os Fennec venceram a Alemanha (2 a 1) antes de serem eliminados injustamente da competição. notadamente devido “jogo da vergonha” organizado entre a Áustria e a Alemanha.

Um “modelo” para Jean-Michel Larqué

Makhloufi continuou a trabalhar pelo seu esporte na Federação Argelina de Futebol, da qual foi presidente por um breve período, e na Confederação Africana (CAF). Participou notavelmente na criação de diversas escolas de futebol. Em 2013, foi nomeado “embaixador vitalício” do AS Saint-Étienne, onde continua a ser o segundo marcador, com 152 golos, atrás de Hervé Revelli (213).

Pouco depois do anúncio de sua morte, começaram a chover homenagens. Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune “Tomei conhecimento com grande tristeza da notícia da morte do lendário futebolista argelino Rachid Makhloufi, jogador da FLN, treinador da seleção nacional e ex-presidente da Federação Argelina de Futebol”declarou a presidência argelina, sem dar detalhes sobre o local da morte.

O presidente da Federação Argelina de Futebol, Walid Sadi, enviou as suas condolências “muito triste para a família do falecido e para a grande família do futebol argelino”.

“Ele foi um grande jogador, meu exemplo, meu modelo, meu mestre como profissional”reagiu com emoção outra lenda de Saint-Etienne, Jean-Michel Larqué, figura da próxima geração, ao microfone da RMC.