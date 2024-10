Ao vivo, guerra no Oriente Médio: ataques israelenses matam pelo menos 21 pessoas no sul do Líbano, segundo o Ministério da Saúde

Michael Goodier



O Halloween pode ainda não estar chegando, mas o mais assustador é que Natal está chegando – e rápido.

Uma análise do Guardian mostra que o resmungo do tipo Grinch de que “o Natal está ficando mais cedo a cada ano” é na verdade justificado. Os números dos grandes supermercados, dos boletins de notícias locais e das paradas Top 40 do Reino Unido confirmam o que o público já suspeitava há muito tempo: que a lenta e constante aquisição do calendário por itens, músicas e anúncios com temática natalina – um fenômeno conhecido como “Christmas creep” ”- é de fato real.

Fora das paradas

As folhas de outono podem ainda estar agarradas às árvores, mas entre nós vive um grupo de pessoas que, dentro de poucas semanas, começarão a cantarolar canções sobre “castanhas assadas em fogo aberto”, “estás a pendurar a meia na parede?” ?” e “balançando em volta da árvore de Natal”.

Se as paradas musicais do Reino Unido servirem de referência, então, para essas pessoas, agora é aceitável começar a ouvir músicas festivas a partir de meados de novembro, 45 dias antes do grande dia.

Observar quando uma música de Natal entra pela primeira vez no Top 40 de singles do Reino Unido a cada ano demonstra um aumento constante no Natal desde a década de 1990. No ano passado, duas músicas entraram nas paradas na semana que começou em 10 de novembro: Last Christmas de Wham (em 37º lugar) e All I Want For Christmas is You de Mariah Carey (em 40º lugar, auxiliado por um campanha online reconhecidamente inteligente). Isso marcou a segunda música de Natal mais antiga no Top 40 desde pelo menos a década de 1960, e a primeira vez que duas faixas de Natal chegaram às paradas tão cedo.

Na década de 1990 e no início de 2000, era muito mais comum que uma música de Natal só alcançasse o Top 40 nas últimas duas semanas do ano (Stay Another Day, do East 17 – que a equipe do Guardian Data Journalism considera oficialmente uma música de Natal – era um exceção notável, alcançando o número 7 em 27 de novembro de 1994).

O primeiro sucesso de Natal que o Guardian conseguiu encontrar foi Mistletoe de Justin Bieber, que entrou no Top 40 em 23 de outubro de 2011, durante o auge de seus poderes (em 2021, a revista Rolling Stone incluiu Mistletoe em sua lista dos piores músicas de Natal de todos os tempos).

Desde 2014, a Official Chart Company incluiu dados de streaming em suas classificações – sugerindo que a razão pela qual essas músicas podem estar chegando mais cedo é simplesmente porque não podemos resistir a transmiti-las.

É mais provável que você ouça alguém reclamar sobre o Natal chegar mais cedo durante as compras – e não sem motivo. Os números compilados para o Guardian pela empresa de pesquisa de retalho Assosia mostram que o Natal começa agora no Verão, se é que a primeira data de venda de tartes de carne e pudins de Natal significa alguma coisa.

Olhando para a data média de lançamento na Tesco, Sainsbury’s, Asda e Morrisons, os números mostram que um pacote de seis tortas de carne picada Mr Kipling foi lançado em 7 de setembro deste ano – abaixo de 9 de setembro de 2023 e 28 de setembro de 2020.

As tortas de marca própria têm sofrido tendências semelhantes, assim como os pudins de Natal.

Mais uma vez, parece que a razão para isso é que não nos cansamos. Um porta-voz do Sr. Kipling disse: “Não será nenhuma surpresa que amemos tortas de carne, não importa a época do ano, mas não somos os únicos. Muitos consumidores ficam felizes em começar a estocar guloseimas de Natal quando elas aparecem nas prateleiras em setembro, e é por isso que nossos parceiros varejistas entram cedo no espírito festivo para atender a essa demanda.”

Mercados de Natal

Os mercados de Natal podem ter se originado na Europa de língua alemã, mas agora são uma presença constante nas cidades e vilas de todo o Reino Unido. Eles também aparecem cada vez mais cedo no calendário dos conselhos locais.

O Mercado de Natal de Frankfurt de Birmingham – um dos maiores do país – será inaugurado no dia 1º de novembro deste ano. Isso dá continuidade a uma tendência de abertura antecipada desde pelo menos 2010.

O Guardian encontrou tendências semelhantes noutros locais: o mercado de Natal de Exeter abre a 15 de Novembro (em comparação com 23 de Novembro de 2012) e o de Manchester abre a 10 de Novembro (a partir de 18 de Novembro de 2010).

Outros lugares se mantiveram estáveis ​​no que diz respeito ao calendário de Natal. Bath parece ter contrariado a tendência desde a pandemia, abrindo o seu mercado em 28 de novembro deste ano, em comparação com 20 de novembro de 2021.

O Guardian também descobriu que o acendimento das luzes de Natal na Oxford Street e o lançamento do anúncio de Natal da John Lewis também resistiram amplamente à atração do Natal, com datas flutuando ao longo da última década. Pode haver esperança para os grinches entre nós ainda.