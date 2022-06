Após comprar anúncios em jornais de papel, prefeito Maranguape pretende gastar quase R$ 400 mil com coletes salva-vidas

Nesta quinta-feira, 02, o prefeito em exercício de Tarauacá, Raimundo Maranguape de Brito (PSD), publicou o resultado da licitação, na modalidade de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de coletes salva-vidas para supostamente “atender as necessidades da secretaria municipal de educação junto ao setor de ensino rural“, informou a prefeitura.

No dia 22/02/2022, Maranguape, então prefeito em exercício, homologou e publicou no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº. 13.230, às fls.97, a intenção de gastar R$ 525,000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil) com publicações de jornal em papel (jornal impresso).

Hoje, publicou-se a Ata de Registro de Preços nº028/2022- Processo Nº461/2022- Pregão Presencial SRP Nº 014/2022. A publicação consta no Diário Oficial, DOE, às fls. 115, edição nº. 13.298. Segundo o texto publicado e dados disponíveis no sistema LICON do TCE, a prefeitura estima gastar R$ 377.297,53 mil reais na compra dos coletes salva-vidas (clique aqui).

A publicação informa que as empresas vencedora foram J. B. V. Albuquerque Eireli-ME, do Sr. João Batista Vitorino de Albuquerque, vencedora do item 1, R$ 107.991,00 mil; J. V. NOGUEIRA IMP. E EXP. LTDA, do Sr. Vitor Pessoa Nogueira, vencedora do item 2, no valor de R$ 127.820,00; REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, de propriedade do Sr. Thallyson de Aquino Braga, vencedora dos itens 03 e 04, no valor de R$ 140.601,00.

No total, estima-se que serão gastos pelo menos R$ 377.297,53 mil reais com coletes salva-vidas, em 12 meses.