Accioly entrevista nesta quinta-feira, às 08:45hs Marcus Alexandre, ex-prefeito de Rio Branco

Bate Papo Informal com Marcus Alexandre, ex-prefeito de Rio Branco, e o radialista e ativista cultural Raimundo Accioly, acontece nesta quinta-feira, 02/06/2022, sobre temas diversos.

O programa Bom Dia Cidade iniciará a entrevista a partir das 08:45hs, através da Rádio AM de Tarauacá, com retransmissão ao vivo pela internet, através da Rádio Comunitária Nova Era FM, por meio do seguinte link: https://www.radios.com.br/aovivo/radio-nova-era-879-fm/60337

A entrevista possui a seguinte pauta:

– Considerações sobre as impressões, marcas, expressões e identidades da cultura e do povo urbano e rural de Tarauacá;

– Experiências de sucesso, avanços e desafios na prefeitura de Rio Branco (valorização do esporte, associações de bairro, microempreendedores, servidores públicos, festivais culturais, música, arte, geração de renda através da valorização de pequenas iniciativas, etc; desafios: alagações do Rio Acre, etc);

– Contribuições ao Judiciário Acreano nos últimos 4 anos;

– Novo contexto de pós-pandemia, novos desafios, alternativas e soluções;

– Trajetória política e nova caminhada em 2022;