Após forte chuva no interior, nível do Rio Acre tem alta histórica em 24h para o mês junho em Rio Branco

Após forte chuva registrada no interior do Acre e países vizinhos, o nível do Rio Acre em Rio Branco teve uma alta histórica nas últimas 24 horas para o mês de junho. Segundo a Defesa Civil Municipal esse é primeiro registro de subida das águas tão expressivo para o mês em 52 anos de monitoramento.

Entre segunda (13) e terça-feira (14), o manancial subiu quase quatro metros na capital acreana, saindo de 3,18 metros na segunda para 7,02 metros nesta terça.

“Nós não temos registro em outro ano que tenha acontecido uma situação como essa. Por isso, estamos considerando que é uma situação inédita, no mês de junho uma elevação tão alta do nível do Rio Acre em 24h em Rio Branco”, disse o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Rio Acre em Rio Branco com 7,02 metros — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica

A explicação para essa subida do nível, segundo o coordenador, é que na sexta-feira (10), com a chegada da frente fria em toda região do Acre e nos países vizinhos, aconteceu uma chuva forte na região da fronteira entre as cidades acreanas de Assis Brasil e Brasileia e o Peru e Bolívia, onde ficam as cabeceiras do Rio Acre. Foi registrado um acumulado de mais de 100 milímetros de chuva em 24h.

“Com isso, de sexta [10] para sábado [11], o nível do Rio Acre na região da Bolívia aumentou 7 metros. Imediatamente, já se sentiu em Assis Brasil, onde o manancial aumentou 5 metros em 24 horas. Depois disso, vem seguindo a tendência de aumento nos outros municípios como Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e agora pela manhã [terça, 14] chegou em Rio Branco. E ainda tem previsão de aumentar um pouco mais na capital, porque além das chuvas da cabeceira, tivemos chuva em Xapuri”, afirmou Falcão.

Ainda conforme o coordenador, no período de 72 horas, o nível do rio em Assis Brasil baixou os mais de 5 metros. A previsão é que a partir de quinta (16), as águas também comecem a vazar na capital. Apesar da forte chuva no interior, em Rio Branco, o acumulado de chuvas está bem abaixo do esperado.