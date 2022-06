Moradores da Baixada da Sobral reclamam de distribuição de água: ‘quando vem, é fraca e nem sobe na caixa’

Os moradores da Baixada da Sobral, maior conglomerado de bairros de Rio Branco estão reclamando exaustivamente da distribuição de água nestes últimos dias. Segundo informações repassadas ao site Tribuna do Acre, a água, quando cai, vem fraca e não sobe nas caixas.

“Moro aqui há 38 anos e nunca tinha acontecido isso. Aqui nessa região que eu moro, a água caía todo dia, toda hora. A gente enchia tudo e para não estragar, desligava. Hoje, quando vem, a água, cai fraca e a gente tem que descer lá embaixo no quintal para aparar a água no balde, para poder lavar a louça e para jogar no vaso sanitário, após cagar. Antes não era assim.” – disse uma moradora do bairro Aeroporto Velho, que não quis se identificar.

Outro morador também afirmou que há mais de três dias que esse problema vem causando transtornos e pede que o serviço seja normalizado urgentemente.

“Isso é um absurdo. Eu acho que deve ter quebrado alguma coisa e eles ainda não ajeitaram esse problema de distribuição de água” – vociferou.

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco foi voltou a ser responsabilidade da Prefeitura de Rio Branco desde o dia 1º de Janeiro de 2022.

Com informações de Tribuna do Acre