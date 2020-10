Após mentir e fugir da UPA, ‘Pinóquio’ acaba preso no Dia das Crianças em Rio Branco

O foragido Alisson Batista Alves, conhecido como Pinóquio, foi recapturado na tarde da segunda-feira, 12, às margens do igarapé Judia, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Pinóquio fugiu enquanto era atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral. Ele fingiu estar doente e foi levado à unidade de saúde. Ao chegar no local, o preso reclamou que as algemas estavam muito apertadas e pediu para que fossem afrouxadas durante o atendimento.