Após 3 anos, cobertura da Concha Acústica avança e gera debates nas redes sociais

Abandonada durante anos, a Concha Acústica do Parque da Maternidade finalmente toma ares de revitalização. A chegada da cobertura, um material especial e cuja instalação requer mão-de-obra técnica, faz com que as obras pareçam estar chegando ao final depois de quase três anos.

Aliás, a cobertura deixa o local mais bonito e chama a atenção de quem passa pelo Parque da Maternidade. O governo do Estado não tem data definida para inaugurar, mas ter agilizado a obra próximo das eleições virou motivo de questionamento nas redes sociais.