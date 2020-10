Suplente de deputado e mais 10 pessoas ficam reféns em assalto

Três criminosos fugiram primeiro levando uma caminhonete, uma motosserra, selas de cavalo e 10 aparelhos celulares. O último criminoso ficou com as vítimas rendidas e depois fugiu com a motocicleta do caseiro da propriedade. Loy acredita que o bandido os tenha feito reféns até que a caminhonete chegasse em solo boliviano, como é de costume ocorrer se tratando de carros roubados no Acre.

As vítimas ficaram três horas na mira dos bandidos, mas, felizmente, escaparam ilesas. “Foi um susto muito grande. Eu achei que não fosse sair vivo dessa. Estou todo doído de tanto ficar deitado com o rosto no chão”, diz Loy.

Nas eleições de 2018, Loy ficou na segunda suplência de deputado estadual pelo PRP, com quase três mil votos. O partido agora se chama Patriotas.