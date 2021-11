Após mês outubro fechar com menor número desde o início da pandemia, AC completa 10 dias sem mortes por Covid-19

Após fechar outubro com o menor número de mortes por Covid-19, o Acre está há dez dias consecutivos sem registrar óbitos pela doença, conforme dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), divulgado diariamente.

Os dados sem registro de mortes são desde o dia 27 de outubro até essa sexta-feira (5). Nesse intervalo de tempo, o estado também confirmou apenas 20 casos da doença, sendo que em cinco dias desse período também não foram registrados casos positivos.

Com sete casos, o estado fechou o mês de outubro com o menor número de mortes causadas pela Covid-19 dos últimos 19 meses. O mês com menor registro de óbitos no estado até então tinha sido agosto, com 15 casos.

O estado está em queda no número de casos desde julho, porém, outubro fechou com 25% mais registros do que setembro, quando foram notificados 101 novos casos de Covid-19, contra 126 do último mês.

A primeira morte por Covid no estado foi confirmada no dia 6 de abril de 2020. Antônia Holanda, de 79 anos, estava internada na Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito, em Rio Branco – na época era a unidade de referência no atendimento dos casos de Covid. Em tratamento contra a doença, ela teve várias paradas cardíacas e não resistiu.

De abril do ano passado a outubro deste ano o estado contabilizou 1.845 mortes por Covid-19. Sendo que o mês com os maiores números de mortes, foi abril deste ano com 267 mortes. Depois desse pico em abril, os números começaram a cair. Em maio foram 133 óbitos, 76 em junho e julho teve 61.

Ainda conforme o levantamento do g1, os meses mais letais foram julho de 2020, com 217 mortes e março e abril deste ano, com 254 e 267 mortes respectivamente.

Das 1.845 mortes, 1.073 eram homens e 772 mulheres. Do total de vítimas, 1.228 tinham acima de 60 anos.

Internações

Com a redução dos casos, o estado também vem apresentando redução nas internações. Até essa sexta, 7 pacientes estavam internados nos hospitais de referência, dos quais quatro com teste positivo para a Covid-19.

O Acre tem 32 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Desde o início da pandemia, 86.120 pessoas receberam alta.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril do ano passado, com uma taxa de incidência de 9.843,8 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 206 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Bandeira amarela

Após 15 dias da última avaliação, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 emitiu nova nota técnica, no último dia 1º e regrediu as regionais do Alto Acre e Juruá e Tarauacá/Envira para o Nível de Atenção, representado pela bandeira amarela.

De acordo com o comitê, é preciso que sejam observadas algumas restrições que ainda permanecem.

“Com a regressão das três regionais de Saúde para o Nível de Atenção, este Comitê recomenda fortemente a manutenção das medidas sanitárias já implementadas até o momento e propagadas pelas autoridades de saúde, a fim de se manter o cenário epidemiológico e assistencial estável”, diz a nota.

A última avaliação, tinha sido divulgada no dia 15 de outubro, quando a regional do Alto Acre estava em bandeira Amarela, a Baixo Acre e Purus, Vale do Juruá e Tarauacá/Envira estavam em bandeira verde.

Variantes

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou em 10 de setembro que o Acre tem seis casos confirmados da variante Delta. Segundo a secretaria, foram recebidos os resultados dos 15 casos que estavam sob suspeita. O resultados são das 15 amostras enviadas ao Instituto Evandro Chagas, com sede em Belém (PA) ainda em agosto.

Dos seis casos, dois são de pessoas que chegaram do Rio de Janeiro e estavam em visita ao estado. Os demais são moradores de Rio Branco. Pelo menos mais 130 exames foram enviados para laboratórios do Rio de Janeiro e Pará para análise e avaliar cepas que estão em circulação no estado.