Após prisões de 2020, Governo nomeia servidor efetivo como chefe do núcleo de merenda escolar

Nesta quinta-feira, 26, o Governo do Acre nomeou o servidor efetivo FRANCINALDO JOSÉ ALVES DA SILVA para ocupar a chefia do Núcleo de Armazenamento e Distribuição de Alimentos da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, no município de Tarauacá.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre, DOE, edição nº. 13.293. Até pouco tempo atrás, o setor era frequentemente chefiado por nomeados em cargos comissionados, indicados por apadrinhamento político, e não servidores efetivos.

Em 2020, a Polícia Civil deflagrou a Operação Mitocôndria, onde prendeu empresários e servidores comissionados ligados à esquema de corrupção envolvendo fraudes e desvio de merenda escolar. As fraudes e outros possíveis crimes eram supostamente praticados por empresários em conluio com comissionados.

