Arena do Juruá vai passar por reforma geral e troca de gramado

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira, 24, que o Estádio Arena do Juruá, localizado em Cruzeiro do Sul, está passando por uma reforma geral.

Cameli destacou que além da estrutura física, será realizada uma reestruturação da parte elétrica, hidráulica e de combate a incêndio. Além disso, o governo deve realizar a troca de todo o gramado da Arena.

“O Estado do Acre está adquirindo a grama esmeralda no Estado de Rondônia, e a nova grama deve começar a chegar já nos próximos dias em Cruzeiro do Sul. Estamos avançando nas obras do nosso estado, com o compromisso com o bem-estar da nossa população”, declarou.