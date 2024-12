As emissões globais de CO2 associadas ao turismo estão a aumentar, impulsionadas por um punhado de países

Lyndsey Winship



EUEm vez do circo, Peter Wright fugiu para se juntar ao balé. Aos 16 anos, ele era estudante no internato Bedales, em Hampshire, mas estava desesperado para treinar para ser dançarino, algo com que seu desaprovador pai não tinha nada a ver. Wright e um amigo fugiram para perseguir seus sonhos. A grande fuga deles terminou em uma cela da polícia depois que eles dormiram no campo por duas noites, mas a fuga foi suficiente para mostrar ao pai de Wright o quão sério ele era sobre querer dançar: dentro de um ano ele foi aprendiz de coreógrafo Kurt Jooss e no início de uma carreira ilustre.

Agora com 98 anos, ele foi dançarino, diretor de companhia e coreógrafo, e há poucas pessoas que viram os meandros do balé britânico de perto por tanto tempo quanto Sir Peter, e que ainda desempenham um papel nele. Suas produções dos principais clássicos do balé – Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, Giselle, Coppélia – ainda são regularmente encenadas em todo o mundo, especialmente seu Quebra-Nozes, que Balé Real de Birminghamcompanhia que fundou em 1990, dança neste Natal.

Mas Wright nunca se preocupou muito com os famosos balés do século XIX. “Os clássicos em geral, quer dizer, a maioria era uma porcaria”, diz ele quando nos encontramos na sede do BRB. As histórias muitas vezes não faziam muito sentido, explica ele, o mímico era indiferente, não havia motivação suficiente por trás da dança. Quando Wright foi convidado a encenar suas próprias versões desses balés, foi isso que ele tentou corrigir, muitas vezes com grande sucesso, injetando algum impulso narrativo ao lado das formações lindamente ordenadas e do brilhante pas de deux.

‘Os clássicos em geral, quero dizer, a maioria deles eram uma porcaria’… O Quebra-Nozes coreografado por Wright, do Birmingham Royal Ballet. Fotografia: Johan Persson

O Quebra-Nozes, embora seja um balé perenemente popular, com seu cenário natalino e a partitura gloriosamente melodiosa de Tchaikovsky, sempre foi um pouco desconexo no departamento narrativo. O show de Wright é baseado no original de Marius Petipa/Lev Ivanov de 1892, mantendo grande parte da coreografia de Ivanov, com material adicional de Vicente Redmon bem como os próprios passos de Wright. É mais sobre cores e trajes suntuosos, fantasia escapista e uma árvore de Natal gigante em expansão do que qualquer outra coisa, mas ele eleva o papel do mágico Drosselmeyer e destaca a jornada da heroína Clara desde a infância até o despertar do primeiro amor. Ele torna mais fácil se deixar levar pelo mundo encantado do show. Foi um presente de Wright para a cidade de Birmingham quando o BRB foi lançado, e muitos fãs de balé ainda acham que é o melhor quebra-nozes oferecido no Reino Unido.

Alguns anos atrás, Wright poderia estar liderando os ensaios. Agora ele vem de vez em quando. Os dançarinos querem tirar uma foto com o homem cujo retrato está pendurado nas paredes daqui. Ele ainda tem uma linha de apartes gentilmente contundentes. “John Cranko tinha acabado de fazer uma produção de O Lago dos Cisnes – não muito boa aos meus olhos”, ele poderia dizer. Ou: “Me pediram para fazer uma produção da Bela Adormecida em Colônia, o que foi muito cansativo, na verdade”.

Um diretor exigente… com Miki Mizutani como a Fada Sugar Plum em 2017.

Sua autobiografia de 2016, Certos e erradosestá cheio de fofocas nos bastidores: como Rudolf Nureyev recusou uma fantasia que não mostrava sua bunda, ou como Carlos Acosta odiou aquela que mostrava a sua. Desde os primeiros dias de Wright no Ballets Jooss e no Sadler’s Wells Theatre Ballet, até se tornar mestre de balé no Stuttgart Ballet (liderado por Cranko), diretor associado do Kenneth MacMillan no Royal Ballet e depois diretor artístico do Sadler’s Wells Royal Ballet, que mais tarde se mudou para Birmingham e se tornou BRB, ele já viu de tudo.

Quando pergunto sobre os dançarinos que Wright mais gostou de assistir ao longo dos anos, ele não consegue evitar e volta para Margot Fonteyn. Ele era um grande fã, embora diga, surpreendentemente: “Lembro-me de quando comecei, ela estava fria como gelo. Mas a forma como ela se desenvolveu, a paixão que ela teve, principalmente trabalhar com Rudolf. A química estava certa de alguma forma.” Wright às vezes ensinava Fonteyn e Nureyev. “Rudi foi um pouco chato”, diz ele sobre o dançarino notoriamente mal comportado. “Mas eu gostei dele.” Ele fala com admiração de como os famosos sócios “gostavam de ser pressionados”, nunca descansando em suas reputações.

‘A química estava certa’: Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn Fotografia: Jane Bown/The Observer

Wright sempre foi um diretor exigente e valorizava dançarinos disciplinados que se esforçavam constantemente. “Às vezes acho que é quase confortável demais agora”, diz ele. Para alcançar a grandeza, você precisa de um pouco de risco, um pouco de coragem, aos olhos de Wright. Ele certamente conseguiu, brigando com seu pai contador sobre sua escolha de carreira. “Ele ficou chocado com a ideia de que eu deveria ser bailarino”, diz Wright, mas acrescenta: “O fato de eu ter que lutar para fazer isso foi o que me fez”.

Por que ele estava tão determinado a seguir a dança? “Quando decidi que queria ser dançarina, não tinha visto balé”, diz Wright. “Eu tinha visto fotos.” Em Bedales havia uma seleção de livros de balé na biblioteca. “Achei fascinantes as biografias de dançarinos, e bastante assustadoras algumas delas, o que costumavam fazer!” ele ri. Durante as férias escolares de 1943, sua mãe o levou para ver o Festival Internacional Balé. “Era Les Sylphides”, lembra Wright. “Havia (o papel do) Poeta, com todas as suas lindas damas ao seu redor, e eu disse à minha mãe: ‘É isso que eu quero fazer!’” Estar rodeado de lindas damas? “Ah, sim”, ele sorri. “Mas eu queria estar rodeado de dançarinos. A linda iluminação, a linda música. Música e dança: êxtase.” Wright está em devaneio e tenho a impressão de que ele ainda consegue imaginar aquela fase vividamente. “Olhando para trás, não creio que tenha sido um desempenho particularmente bom”, acrescenta. Mas foi o suficiente para convencê-lo.

Wright tinha o sonho de ser um dançarino principal famoso, mas isso não se tornou realidade. Ele começou tarde demais, diz ele. “Meu corpo, meus pés, tudo estava muito definido. E por mais que eu trabalhasse – e trabalhei muito – acabei tendo alguns papéis principais, mas não era um diretor de primeira linha, o que eu queria muito ser.” No entanto, é possível que ele tenha tido uma carreira muito mais longa e interessante porque não conseguiu exatamente o que queria e foi empurrado para outras áreas: ensino, direção, coreografia, até mesmo uma temporada como diretor de dança para a BBC no final dos anos 1950 e década de 1960.

‘O fato de eu ter que lutar foi o que me fez’… nos seus primeiros dias como dançarino.

Quando nos conhecemos, Wright veio a Birmingham com sua filha Poppy (sua esposa, a dançarina Sonya Hana, falecida em 2007) para ver o BRB dançando Frederico AshtonLa Fille mal Gardée. A empresa de Birmingham é agora dirigida pelo astro cubano Carlos Acosta. Ele acha que Acosta está fazendo um bom trabalho? “Bem, a julgar pela noite passada, e também pela Bela Adormecida (que fez turnê na primavera)…” ele começa, fazendo barulhos positivos, depois se interrompe. “Acho que ele achou bastante difícil no início”, diz Wright. “E sempre pensei que nos primeiros três anos um diretor deveria estar lá o tempo todo, e ele não esteve lá o tempo todo” – Acosta também dirige sua própria empresa em Havana, Dança Costae o Centro de Dança Acosta em Londres. “Mas olhando para o padrão, ele está funcionando”, diz Wright.

Um balé que Wright gostaria de ver revivido é The Green Table, de Jooss, que ele dançou naquela primeira turnê com Ballets Jooss durante a segunda guerra mundial, quando teve que dividir a cama com o diretor de palco da empresa porque não havia quartos suficientes. , muitas das escavações regulares foram bombardeadas. Como representação dos horrores e da futilidade da guerra, A Mesa Verde foi um balé especialmente significativo naquela época. Mas ainda é agora. “É um balé anti-guerra. É absolutamente tão relevante como sempre”, diz Wright. “Espero que volte novamente. Tenho a sensação de que Carlos está de olho nisso.”

Apesar de Wright poder pensar que um pouco de precariedade é bom para a motivação de um artista, ele está preocupado com os cortes drásticos no financiamento das artes que a cidade de Birmingham teve de decretar. Foi um grande empreendimento trazer o Sadler’s Wells Theatre Ballet, com sede em Londres, para cá há 34 anos e incorporar a companhia na cidade; ele não está disposto a ver esse trabalho árduo ser desfeito. “Eu ataquei a prefeita ontem à noite”, ele ri. “Bem, eu não a ataquei, eu disse que estou muito perturbado porque eles podem perder o financiamento. E ela estava bastante na defensiva. Wright ainda está pronto para defender sua forma de arte. “O balé não deve terminar em Birmingham”, diz ele com firmeza.

Wright atribui sua longevidade ao fato de passar seus anos profundamente envolvido em algo que ama. “Mesmo que possa ser muito frustrante”, diz ele ironicamente, sempre pronto para fazer um aparte crítico. O que o balé deu a ele de tão especial? “Isso me deu a minha vida”, ele diz simplesmente. “A dança me deu minha vida.”