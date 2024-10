As ligações ambíguas da Games Workshop, editora britânica de “Warhammer”, com a Rússia

Se os europeus elegessem o próximo Presidente dos EUA em 5 de novembroo resultado seria cristalino.

Na Europa Ocidental, 69% votariam no candidato democrata Kamala Harrisna Europa Oriental, 46% o fariam.

Candidato republicano Donald Trump receberia apenas o apoio de 16% dos eleitores na Europa Ocidental e de 36% na Europa Oriental, de acordo com uma pesquisa realizada pelos institutos de pesquisa Novus e Gallup International realizada em outubro.

Harris tem as classificações mais altas na Dinamarca (85%) e na Finlândia (82%), enquanto Donald Trump tem o maior número de fãs na Europa na Sérvia (59%) e na Hungria (49%). Ambos os últimos países estão a tornar-se cada vez mais autocráticos.

O primeiro-ministro húngaro e fã de Trump, Viktor Orban, acredita que Trump acabaria com a guerra na Ucrânia em poucos dias Imagem: Viktor Orban via X via REUTERS

Trump torce por uma minoria

“Seria o melhor coisa se Trump vencer as eleições”, disse Andras Lazlo, membro do Parlamento Europeu pela Hungria, à DW.

Lazlo é membro do Fidesz, o partido do primeiro-ministro húngaro, amigo da Rússia, Viktor Orban.

“Os americanos procuram uma mudança na política dos EUA, estão fartos do status quo e só Trump pode conseguir isso”, disse ele.

Essa mudança também é necessária em Bruxelas, acrescenta o político nacionalista de direita. “Podemos parar de aumentar os conflitos não apenas em Ucrânia e no Médio Oriente, mas também no Sudeste Ásia?”, pergunta ele. Em sua opinião, apenas Trump pode liderar a comunidade global nisso.

A Hungria ocupa actualmente a presidência rotativa do Conselho da União Europeia e o líder húngaro Orbán causou indignação na UE quando partiu numa “missão de paz“para Kiev, Moscou, Pequim e a residência de Trump em Palm Beach neste verão. Orban acredita que Donald Trump poderia acabar com a guerra russa na Ucrânia dentro de alguns dias. Em outubro, Orban, um apoiador leal de Trump, disse que uma vitória de Trump seria ser um ótimo motivo para abrir várias garrafas de champanhe.

Orbán é o único dos chefes de governo da UE e da OTAN a mantenha esta opinião.

Os políticos nacionalistas na Europa podem sentir-se fortalecidos pela reeleição de Donald Trump, diz Steven Blockmans (foto) Image: Martin Luy/DW

“Mas muitos políticos nacionalistas e de extrema-direita – dos Países Baixos à Alemanha e Itália – certamente concordam com Orban”, disse à DW Steven Blockmans, investigador sénior do Centro de Estudos de Política Europeia, com sede em Bruxelas. E “eles podiam sentir encorajado pela vitória eleitoral de Donald Trump.”

Políticas Harris mais previsíveis

A grande maioria dos chefes de governo da UE apoia Harris.

“Eu a conheço bem, ela certamente seria uma boa presidente”, disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, em entrevista à televisão. Harris quer “manter o que é importante para nós”, acrescentou Scholz, referindo-se à cooperação transatlântica.

Qual seria a reação da Europa a uma vitória de Harris? “Um suspiro coletivo de alívio, com certeza”, disse Blockmans à DW.

As políticas de Harris são mais previsível. Afinal, ela é vice-presidente do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, há quatro anos, disse ele. “Apesar de toda a conversa na Europa sobre a criação de mais autonomia estratégica, na verdade, a dependência dos EUA aumentou, tanto em termos de segurança como de energia.”

Os Estados Unidos também têm sido fundamentais no apoio à Ucrânia no seu esforço de guerra contra a Rússia. E com a dissociação dos laços energéticos entre a Europa e a Rússia, tornou-se mais dependente das exportações de gás dos EUA para a Europa, observou Blockmans.

“Ela dá esperança às pessoas. Seria uma grande vitória ingressar no forças democráticas nos EUA e na Europa”, disse Tineke Strik, membro do Parlamento Europeu com os Verdes holandeses, à DW. Em contraste, Trump está mais inclinado a flertar com os autocratas do mundo e os encoraja, acrescentou ela.

“Eles seriam empoderados por ele e isso é uma péssima notícia para a democracia, os direitos fundamentais e o mundo em que gostaríamos de viver”, argumentou Strik.

Preparado para todas as eventualidades

O chefe da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento EuropeuDavid McAllister, um conservador alemão, alerta contra esperar demais.

Um futuro Presidente Trump ou Presidente Harris faria mais exigências à UE.

“Precisamos nos preparar para ambos os resultados possíveis desta eleição. É do nosso próprio interesse que tenhamos as relações mais próximas possíveis com os Estados Unidos, independentemente de quem esteja na Casa Branca”, disse ele à DW. “O tom seria diferente, mas tenho certeza de que um governo Harris também o faria. apelamos aos europeus para que façam mais pela nossa própria segurança e defesa.”

O membro alemão do Parlamento Europeu, David Mcallister, acredita que não importa quem esteja na Casa Branca, os EUA vão querer mais da Europa Imagem: John Thys/AFP/Getty Images

Diplomatas da UE dos 27 Estados-Membros e da Comissão Europeia em Bruxelas já estão em grupos de trabalho confidenciais há semanas, discutindo como lidar com os resultados das eleições nos EUA, sejam eles quais forem. O principal objectivo é tornar a política económica e de segurança tão “à prova de Trump” quanto possível, relata um diplomata da UE que não quis ser identificado.

Por exemplo, se Trump impor tarifas punitivas sobre produtos provenientes da Europa após tomar posse, o objectivo é ser capaz de retaliar imediatamente.

‘Precisamos fazer mais’

“Não estamos preparados para desistir dos nossos interesses sem lutar. Expandimos significativamente a nossa caixa de ferramentas”, disse Bernd Lange, político alemão e presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, à DW. “Tenho certeza de que depois das eleições usaremos esta caixa de ferramentas para combater coisas que já estão erradas, como tarifas ilegais sobre o aço ou subsídios da Lei de Ajuste à Inflação”.

Lange disse esperar que a política comercial dos EUA se torne mais desafiadora para a UE, independentemente de quem ganhe estas eleições.

A UE está a tentar tornar-se à prova de Trump Imagem: Francisco Seco/AP Aliança foto/imagem

“Eu diria que os EUA estão a mudar de uma abordagem multilateral para uma abordagem doméstica nas políticas económicas, eu chamo-lhe ‘pátria‘economia. Não há grande diferença entre republicanos e democratas (nisso)”, disse Lange.

O Ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, tem uma previsão semelhante para a política externa e de segurança.

Numa conferência de imprensa durante uma visita a Londres no final de Outubro, Pistorius disse: “De uma forma ou de outra, no futuro, é muito provável que os EUA façam menos na Europa. E para nós isso significa que devemos fazer mais.”

Este artigo foi traduzido do alemão.