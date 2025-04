As tarifas de Trump atingem as exportações da África com força – DW – 04/08/2025

O tarifas pesadas anunciado pelo presidente dos EUA Donald Trump estão abalando os laços comerciais entre Washington e vários países africanos e levantaram preocupações em todo o continente africano.

Entre as nações africanas mais atingidas pelas tarifas está Lesotoum pequeno e empobrecido Reino da Montanha, inteiramente cercado pela África do Sul.

Lesoto, um grande exportador têxtil, agora enfrenta uma taxa de 50% em suas exportações para os EUA – a mais alta sob a nova Global de Trump troca medidas.

Lesoto teme com o comércio de consequências

Essa alta taxa “não se baseia em fatos no terreno”, e o governo está buscando esclarecer a situação com Washington, disse a DW do ministro do Lesoto, Mokhethi Shelile.

“Temos no total cerca de 11 fábricas que estão fornecendo o mercado americano”, disse ele. “E essas empresas empregam mais de 12.000 pessoas, o que representa cerca de 42% do emprego total na indústria têxtil neste país”.

“Precisamos viajar urgentemente para os EUA para se envolver com seus executivos e defender nosso caso”, disse Shelile a repórteres na terça -feira. “Minha maior preocupação foi o fechamento imediato de fábricas e perdas de empregos”.

As fábricas de roupas do Lesoto produziram jeans para grandes marcas dos EUA como Levi’s e Wrangler. Os EUA são seu segundo maior parceiro comercial depois África do Sul.

Em meio a temores de perdas de empregos, Shelile sugeriu a expansão comercial regional sem perder de vista os mercados globais.

As tarifas dos EUA também atingiram o mercado de ações da África do Sul e enfraqueceram o Rand, observou o analista Daniel Silke, diretor da consultoria de futuros políticos da Cidade do Cabo.

As exportações de veículos da África do Sul também atingem duro

As tarifas de 30% podem não afetar o PIB geral da África do Sul, mas atingirão os principais setores como agronegócios e exportações de veículos, disse Silke.

“Esses setores são colaboradores regionais do nosso PIB, especialmente no Cabo Ocidental e Oriental (região) … onde pode haver perdas de empregos, principalmente no setor de exportação de automóveis”, disse ele à DW, acrescentando que cerca de 10% dos veículos da África do Sul são exportados para os EUA.

A África do Sul buscará novos mercados para exportações agrícolas, mas o vinho e os produtos frescos sentirão o impacto inicial, observou Silke, enquanto a Associação Citrus dos Produtores da África Austral alertou que as novas tarifas poderiam comprometer 35.000 empregos relacionados a citros no país.

Bagoa Trade Deal Mroud por novas tarifas

Segundo Silke, as tarifas dos EUA efetivamente anulam o Lei de Crescimento e Oportunidade Africana (Agoa)um programa que fornece países elegíveis na região com Acesso sem tarifa aos mercados dos EUAe corre sob o lema “Comércio, não ajuda”.

A legislação garante acesso gratuito para bens africanos e ajudou a industrializar o continente, criando centenas de milhares de empregos têxteis.

Para os sul -africanos, os efeitos serão sentidos não apenas nas margens de exportação, mas também na política de inflação, emprego e taxa de juros.

O Quênia também exporta roupas para os EUA, no entanto, Washington impôs uma tarifa mais baixa de 10%, o que significa que sua economia não será atingida tanto quanto outros países. Gana, Etiópia, Tanzânia, Uganda, Senegal e Libéria também estavam entre aqueles cujas exportações para os EUA estarão sujeitas à tarifa da linha de base de 10%.

O futuro incerto de Agoa

“As tarifas recíprocas efetivamente anulam as preferências que os países da África Subsaariana desfrutam de Under Agoa”, disseram ministros estrangeiros e comerciais da África do Sul em comunicado conjunto. O acordo comercial termina em setembro de 2025 e as esperanças de renovação estão desaparecendo, dizem os especialistas.

“Ainda há incerteza se Agoa está morto e enterrado”, disse Silke, sugerindo que as tarifas substituem os princípios de AGOA e, portanto, a única opção da África do Sul pode ser renegociar um acordo comercial bilateral com os EUA.

Silke sugeriu que a fórmula tarifária é problemática, porque “não reflete as várias nuances que cada país tem em termos de sua própria economia doméstica e estrutura de exportação, como no caso do Lesoto, que recebeu a mão mais difícil”.

Africa Olhe novos mercados

Com uma economia diversificada e China como seu principal parceiroA África do Sul agora pode olhar além dos EUA para novos mercados, disse Silke.

“As consequências políticas, profundamente conectadas pela economia, serão abrangentes e podem não ser desejadas de Washington como resultado”, concluiu Silke.

Kako Nubukpo, economista e ex -ministro do governo no Togo, alertou que as tarifas atingiriam as nações africanas que já sofriam de dificuldades políticas.

“Os deixados para trás pela globalização parecem cada vez mais numerosos. E, portanto, vimos um aumento nos regimes iliberais, seja na Europa, África ou América”, disse ele à agência de notícias da AFP. “(Mas) o protecionismo é uma arma dos fracos e acho que Trump percebeu que, na competição com a China, os Estados Unidos são agora a mais fraca”.

Em resposta, “os países africanos devem promover suas próprias cadeias de valor nacional e regional” como amortecedores contra as tarifas, disse Nubukpo.

