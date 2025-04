Sai ranking dos melhores vinhos tintos brasileiros; guia internacional

Quando você olha para uma pintura abstrata, estude -a em um museu Por exemplo, o que você vê e o que você sente? Ele evoca uma memória antiga, um senso de espiritualidade ou confusão?

Artistas e filósofos há muito tentam responder a essas perguntas, incluindo O que a arte significa. Agora, os cientistas estão tendo uma chance. Um novo O estudo analisou o que acontece no cérebro das pessoas quando elas olham para a arte abstrata.

Publicado na revista Pnaso estudo fornece informações sobre como o cérebro se envolve com diferentes formas de arte e constrói experiências subjetivas.

Os pesquisadores dizem que suas descobertas apóiam o conceito de “participação do observador”, na qual as obras de arte são concluídas pelo espectador – todas as suas memórias pessoais, emoções e pecadrões imbuam a obra de arte com o significado, pelo menos, ou seja, em sua mente.

“Nossas descobertas revelaram respostas mais específicas para a pessoa a pinturas abstratas, indicando que os indivíduos contribuem com mais associações pessoais para a arte abstrata do que à arte representacional”, escrevem os pesquisadores em seu estudo.

Como nossos cérebros reagem à arte

É das diferentes maneiras que interpretamos a arte que dá aos cientistas pistas sobre nossas mentes individuais e como o cérebro constrói experiências subjetivas.

Para o estudo, os pesquisadores mediram o cérebro Atividade de 59 pessoas, usando uma técnica chamada ressonância magnética funcional (fMRI). Os participantes foram colocados em um scanner cerebral enquanto vêem pinturas de arte abstratas e realistas.

Antes de chegarmos às descobertas, aqui estão alguns princípios básicos:

Quando vemos a arte, o fluxo de informações visuais vai do olho para uma parte do cérebro conhecido como córtex visual. É aí que a informação visual é processada pela primeira vez. Para dar esse significado de informação, ela é enviada para “ordens mais altas” do cérebro.

Agora, para as descobertas: o estudo revelou que não havia diferenças reais entre a atividade cerebral dos participantes no córtex visual.

Em outras palavras, seus cérebros provavelmente criaram percepções visuais semelhantes da obra de arte – eles viram a mesma coisa.

Mas houve diferenças entre a atividade cerebral do povo em regiões de ordem superior, que são importantes para a experiência subjetiva. Em particular, houve diferenças na atividade cerebral na rede de modo padrão – uma rede cerebral envolvida na imaginação, recall de memóriae pensamento auto-referencial.

Isso sugere que a variabilidade subjetiva surge de processos cognitivos mais altos, em vez de diferenças no processamento sensorial precoce (no córtex visual).

Os pesquisadores dizem que seu estudo gera novas perguntas sobre por que as pessoas interpretam peças de arte de maneira diferente.

Por exemplo, as diferenças nas respostas interpretativas são devido a diferenças na capacidade das pessoas de gerar representações de arte a partir de estímulos ambíguos? Ou eles podem resultar de diferenças de respostas emocionais ou gosto estético?

No esquema de Wassily Kandinsky de som de cores, Black representava o silêncio. Aqui, o silêncio parece afogar a boca e as cordas vocais de uma figura. Essa é uma interpretação, pelo menos – o que você vê? Imagem: Eva Plevier/ANP/Picture Alliance

Olhar para a arte beneficia seu cérebro

Pesquisas mostram que a visualização de arte tem efeitos benéficos no seu cérebro e psicologia.

Por um lado, a visualização de arte é um resgate comprovado de estresse. Pesquisadores em 2003 fizeram com que os trabalhadores da cidade de Londres cuspem em um tubo antes e depois de passar um almoço em uma galeria de arte. A análise do laboratório descobriu que seus níveis de cortisol caíram após a visualização da arte, o que indicava que seus níveis de estresse haviam normalizado.

É por isso que a arte abstrata é usada na terapia para condições relacionadas ao estresse, como transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e depressão, e demonstrou ajudar os pacientes a processar emoções e reduzir o estresse.

A arte também é uma ferramenta incrivelmente eficaz para aprender – algo bem conhecido por nossos ancestrais antigos, que usaram caverna arte para educar pessoas sobre a posteridade.

Quando você olha para a arte, os conceitos ou histórias que ele descreve permanecem em sua mente como pólen nas pernas da abelha. Pesquisas sugerem que parar para apreciar a estética de algo facilita a aprendizagem sobre isso. Essa idéia de “parar para o conhecimento” é motivada por prazer e curiosidade – leva você a Faça perguntas e procure informações.

Fazendo sentido do mundo através da arte e da neurociência

Em certo sentido, a arte e a ciência tentam entender e descrever o mundo ao nosso redor. O que difere são seus métodos e maneiras de se comunicar.

A arte cria experiências mais memoráveis, evocando emoções ou entendimento, enquanto a ciência fornece as ferramentas para observação e razão empírica.

Uma das maiores perguntas que abrangem ambos os campos é por que nossas experiências conscientes e mundos perceptivos diferem entre si – Em outras palavras, o que torna nossas mentes únicas.

Poetas e artistas estão explorando esse tema por milênios, mas apenas agora as ferramentas de pesquisa neurocientíficas estão sendo sofisticadas o suficiente para investigar a mente humana e encontrar quaisquer respostas.

A pesquisa está começando a abordar e responder a perguntas como por que algumas pessoas Obtenha depressão e outros não, ou como a gravidez se rebanha cérebro das mães. Mas os cientistas estão muito longe de entender como o cérebro cria consciência e como recriar Pensamento humano em máquinas .

Editado por: Zulfikar Abbany

