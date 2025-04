Governo do Acre realiza concurso da Educação no próximo domingo

Aline Querolaine



Com o objetivo de garantir mais segurança no transporte aquaviário de turistas na região do Croa, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), promoveu na segunda-feira, 7, na Comunidade do Croa, um curso de suporte básico de vida voltado aos barqueiros da comunidade local e de áreas vizinhas.

A capacitação foi realizada com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e teve como foco a preparação dos barqueiros para atuarem em situações emergenciais até a chegada do socorro profissional, reforçando o compromisso do Estado com o turismo seguro e com a valorização das comunidades ribeirinhas.

O barqueiro Messias Antônio da Silva destacou a importância da iniciativa. “Esse curso é essencial para nós. Agora, se acontecer alguma emergência, a gente já sabe como agir até a ajuda chegar. Isso dá mais segurança tanto pra gente quanto pros turistas”, afirmou.

Já Maria Glaides Souza, uma das poucas mulheres a conduzir embarcações na região, celebrou a oportunidade. “A gente se sente mais preparada e valorizada. Nunca tínhamos recebido um treinamento assim, e isso mostra que o governo está olhando por nós”, disse emocionada.

Responsável pela instrução do curso, o gerente de enfermagem do Samu, Gilliard Santos, explicou os principais pontos abordados. “Ensinamos técnicas básicas, como a reanimação cardiopulmonar, controle de hemorragias e imobilização de fraturas. O objetivo é que esses profissionais estejam prontos para ter agilidade e salvar vidas em situações de urgência”, destacou.



As instruções integram um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento do turismo sustentável e seguro nas comunidades ribeirinhas do Juruá, com foco na capacitação e valorização dos trabalhadores locais.

