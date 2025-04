As tarifas dos EUA podem ser um benefício para a Turquia, dizem os exportadores – DW – 12/04/2025

“Eu tenho ótimas relações com um homem chamado Erdogan”, presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse na semana passada. “Eu gosto dele, e ele gosta de mim. Nunca tivemos um problema.”

Mas sua declaração sobre o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan não era bem verdade. As relações entre os dois líderes às vezes estão repletas. Em outubro de 2019, Trump ameaçou “destruir totalmente e obliterar a economia turca” se o país não obedecer a seus desejos militarmente. Em uma carta a Erdogan no final daquele mês, Trump pediu que ele fizesse um “bom negócio” em relação às tensões militares na região, alertando o líder turco novamente que ele arruinaria a economia do país se fosse adequado.

Nos últimos seis anos, Peru assumiu uma surra financeira, com a lira perdendo um valor considerável. Em março de 2007, um dólar americano valia cerca de 1,30 lira turca, enquanto em outubro de 2019 valia 5,79, e hoje vale 38,06 lira.

Embora Trump possa ter realmente danificado a economia turca com sanções anterioresos dois líderes parecem se dar melhor hoje do que no passado. Isso pode ser evidenciado, mas o fato de a Turquia ser um dos países menos afetados por As novas políticas tarifárias de Trumpcom uma tarifa de 10% agora imposta aos produtos turcos. A pausa de 90 dias de Trump sobre tarifas e a redução geral para 10% para todos os países, exceto que a China, agora colocaram outros países no mesmo nível que a Turquia por enquanto.

Uma nova oportunidade?

Enquanto o Resposta européia às tarifas tem sido negativo, os representantes de negócios turcos os vêem como uma oportunidade e não como uma crise. Eles parecem convencidos de que, com a política comercial certa, a Turquia pode se beneficiar da nova situação.

As tarifas poderiam ajudar os exportadores turcos, em particular a obter uma vantagem no mercado altamente competitivo dos EUA, de acordo com Bülent Aymen, vice -presidente da Associação de Móveis Mediterrâneos, Exportadores de Artigos e Produtos Florestais. “Os EUA são nosso mercado quente há três anos. Nossas exportações estão aumentando a cada mês. A intensificação da guerra tarifária permite que a Turquia obtenha participação de mercado em setores americanos, como produtos químicos, carros, móveis e eletrônicos. Devemos fazer bom uso dessa vantagem”, disse Aymen.

Presidente turco Erdogan com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, em 2019: a nova taxa de tarifas relativamente baixa imposta à Turquia por Trump sinal melhorou as relações entre os dois países? Imagem: Alex Wong/Getty Images

O comércio entre a Turquia e os EUA equivale a mais de US $ 30 bilhões (€ 26,4 bilhões). Depois da Alemanha, os EUA são o segundo parceiro comercial mais importante da Turquia. As exportações turcas para os EUA aumentaram em média 16% nos últimos cinco anos, enquanto as exportações dos EUA para a Turquia aumentaram 9%. De acordo com a Assembléia dos Exportadores Turcos, o país exportou mercadorias no valor de cerca de US $ 21,1 bilhões (18,6 bilhões de euros) para a Alemanha em 2023 e ganhou cerca de US $ 14,8 bilhões das exportações para os EUA. De acordo com o Instituto Estatístico Turco, as exportações para os EUA subiram para US $ 16,3 bilhões no final de 2024.

Exporta principalmente produtos químicos, peças automotivas, roupas, tapetes e eletrônicos para os EUA. Importa mais da metade do algodão dos EUA – para têxteis que acabam exportados de volta para o mesmo país.

Trump está alto Tarifas contra a China E a União Europeia poderia aumentar a visibilidade dos produtos turcos no mercado dos EUA, disse Seref Fayat, comissário têxtil da Union of Chambers e trocas de commodities da Turquia. “Precisamos agir rapidamente agora. Podemos usar os problemas que a China, o Vietnã e o Camboja provavelmente terão para nossa vantagem”.

Críticas à política comercial da Turquia

Fayat está otimista sobre o futuro do comércio com a América de Trump. “Não espero que a Turquia seja afetada negativamente pela nova situação”, disse ele, acrescentando que sugeriria negociar comércio limitado sem tarifas com os EUA. “Esta é uma oportunidade muito importante. No entanto, devemos monitorar de perto como nosso parceiro comercial mais importante, a UE, será afetado pela política tarifária dos EUA”, alertou ele.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Washington, em março: a resposta americana abafada à prisão do desafiante do presidente Erdogan, Ekrem Imamoğlu, recebeu frustração na sociedade turca. Washington e Ancara mantêm uma parceria pragmática que é amplamente distanciada dos valores ideológicos Imagem: Rod Lamkey/AP

Mas alguns na Turquia ainda são apenas cautelosamente otimistas. Embora o potencial esteja lá, muitas empresas turcas ainda não estão prontas para aproveitar isso, disse Murat Akyüz, ex -presidente da Associação de Exportadores de Produtos Químicos e Produtos Químicos de Istambul. “Vejo a nova política tarifária dos EUA como uma grande oportunidade para a Turquia. Ao mesmo tempo, acho que os exportadores na Turquia não estão suficientemente preparados”. No passado, muitas oportunidades não eram exploradas porque “nenhuma política comercial sustentável foi adotada”, acrescentou.

Fayat também vê questões em potencial, como acesso limitado a produtos turcos nos EUA devido à falta de centros comerciais e armazéns. “Embora Trump tenha anunciado essas tarifas há muito tempo, infelizmente não fizemos os preparativos necessários”, disse ele.

Um potencial centro de produção

Além das exportações, a Turquia poderia se estabelecer como um ator estratégico em outro campo: como um local de produção para empresas asiáticas. Convidar empresas da China para que seus produtos fabricados na Turquia os ajudassem a evitar altas tarefas alfandegárias, por exemplo. A situação geopolítica como uma ponte entre o leste e o oeste poderia favorecer esse arranjo.

“Precisamos explicar a esses países, especialmente a China, as vantagens de realocar a produção para a Turquia”, disse Akyüz. “Devemos promover ativamente o investimento neste país. Com sua infraestrutura e potencial de trabalho qualificado, a Turquia está bem posicionada para isso. O Ministério do Comércio em particular tem um papel a desempenhar aqui”.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.