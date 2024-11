as últimas notícias do Botafogo

Nas últimas horas, o foco das notícias sobre o Botafogo se concentram nos bastidores do clube, com destaques como o recado de Rivaldo e sonho de Alexander Barboza.

Por conta deste contexto, leia abaixo um resumo preparado pela equipe do portal Gávea News para lhe manter muito bem informado!

Sonho de Alexander Barboza

Em entrevista, Barboza compartilhou sua conexão com o país, reforçando que, apesar de nascido na Argentina, considera o Uruguai como sua verdadeira casa devido à ascendência e às raízes culturais.

Alexander Barboza em ação pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, revelou seu desejo de representar a seleção uruguaia, um sonho que o acompanha desde a infância. O jogador argentino, de 28 anos, iniciou o processo de naturalização no Uruguai, país de origem de seu pai e onde possui fortes laços familiares.

O zagueiro explicou que sua mãe passou boa parte da gravidez no Uruguai, embora ele tenha nascido na Argentina, e que muitos de seus familiares, incluindo seus irmãos, são uruguaios. Barboza destaca que a oportunidade de jogar pelo Uruguai seria uma grande realização pessoal, mas mantém a cautela, pois até o momento não houve um contato oficial da Federação Uruguaia sobre uma possível convocação.

Com os documentos em processo, Barboza adota uma postura de paciência e evita criar expectativas exageradas. Ele mantém o foco em seu desempenho pelo Botafogo, afirmando que, caso a convocação ocorra, será uma honra e uma felicidade imensa, mas que seu objetivo atual é trabalhar sem distrações para alcançar esse sonho de forma natural e progressiva.

Recado de Rivaldo

O ex-jogador Rivaldo fez previsões ousadas para as finais da Libertadores e Copa do Brasil, destacando o Botafogo como seu favorito na Libertadores, onde enfrentará o Atlético-MG. Rivaldo acredita que o time carioca está preparado para evitar os erros do passado e conquistar o título, aproveitando a sólida liderança e o desempenho consistente no Campeonato Brasileiro, competição onde também desponta como favorito para levantar o troféu.

Para a final da Copa do Brasil, Rivaldo vê o Flamengo com vantagem após a vitória por 3 a 1 no primeiro jogo contra o Atlético-MG. Ainda assim, ele ressalta o potencial do Atlético de reverter o placar no jogo de volta em casa, impulsionado pelo apoio de sua torcida. Rivaldo aposta em um confronto equilibrado, mas crê que a vantagem inicial coloca o Flamengo em posição favorável para conquistar o título.

Ao destacar a força ofensiva e o equilíbrio do Botafogo, Rivaldo reforça sua confiança na equipe, que, em sua opinião, aprendeu com as derrotas de 2023. No entanto, ele reconhece o desafio imposto pelo Atlético-MG, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, acreditando que ambos os confrontos devem ser acirrados e decididos nos detalhes.

Situação de Luiz Henrique

Após a vitória do Botafogo por 3 a 0 contra o Vasco, John Textor, empresário do clube, comentou sobre a condição física de Luiz Henrique, que sentiu dores no joelho após o confronto. O atacante, autor de um dos gols, foi atingido diversas vezes e, apesar de aparentar desconforto, permaneceu em campo até ser substituído e tratado com gelo no banco. Textor afirmou que Luiz Henrique assegurou estar bem, explicando que, em alguns momentos, o jogador exagera nas reações para pressionar a arbitragem, o que inicialmente preocupou o empresário.

Textor durante coletiva de imprensa do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo FR)

Luiz Henrique, que chegou ao Botafogo no início de 2024, acumula 48 jogos, 11 gols e 5 assistências, sendo considerado uma das revelações do clube e ganhando destaque até mesmo na Seleção Brasileira. A vitória amplia a liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro, abrindo vantagem sobre o Palmeiras e mantendo a confiança da equipe para os próximos jogos. O clube, entretanto, permanece atento ao estado do jogador para evitar riscos em sua recuperação.

Textor ainda enfatizou o compromisso do clube em monitorar a saúde de seus atletas, especialmente de Luiz Henrique, dada sua importância na campanha. Com a sequência do campeonato, o Botafogo prioriza o preparo físico do elenco para manter a vantagem e encerrar a temporada com o título.