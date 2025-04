Ataque de gás lacrimogêneo no Wunderland Miniatur de Hamburgo prejudica 46 – DW – 13/04/2025

Membros do parlamento no Reino Unido Aprovado no sábado planeja assumir o controle de emergência dos fornos de explosão da British Steel.

A decisão de salvar a fábrica de aço na cidade industrial de Scunthorpe seguiu uma sessão parlamentar de emergência.

Keir Starmer’s O governo recordou os legisladores, que estavam no recesso da Páscoa, para aprovar uma lei na Câmara dos Comuns, que permite que o secretário de negócios Jonathan Reynolds direcione o conselho e a força de trabalho da empresa, garanta que eles sejam pagos e ordenem as matérias -primas para manter o forno funcionando.

A lei da indústria siderúrgica (medidas especiais) foi aprovada pela Câmara e pela Câmara e pela Câmara dos Lordes em um único dia. Após o consentimento real, uma formalidade no parlamento moderno do Reino Unido, recebeu a legislação que foi assinada em direito, dando ao governo controle total do aço britânico.

Depois que o Parlamento aprovou o projeto, Starmer viajou para Scunthorpe para encontrar os trabalhadores diretamente afetados.

“O mais importante é que temos o controle do site, podemos tomar as decisões sobre o que acontece, e isso significa que esses fornos de explosão permanecerão”, disse ele.

“Você e seus colegas há anos são a espinha dorsal do britânico Steel, e é realmente importante que reconheçamos isso”, disse Starmer. “São seus empregos, suas vidas, suas comunidades, suas famílias.”

Houve pedidos para o aço britânico ser nacionalizado Imagem: Peter Byrne/PA Wire/Picture Alliance

O secretário de Negócios e Comércio, Jonathan Reynolds, disse ao Parlamento que a propriedade do Estado “permanece na mesa” e pode muito bem ser a “opção provável”, acrescentando que, por enquanto, a conta de sábado é um dos escopo mais limitado.

Quem é o aço britânico e por que a planta é importante?

British Steel são o último fabricante de aço da Virgin Steel do Reino Unido, de minério de ferro, coca -cola e outros insumos. A empresa é de propriedade do grupo Jingye da China e emprega 3.500 pessoas em sua fábrica de Scunthorpe.

O futuro da empresa está em questão depois que o governo e a empresa não concordaram em um acordo de financiamento para mudar para a produção de aço mais verde.

Jingye disse que a fábrica de Scunthorpe está perdendo £ 700.000 (806.120 euros) por dia como resultado de condições desafiadoras do mercado e aumento dos custos ambientais.

A conta de emergência tem a Câmara dos Comuns após um debate de três horas Imagem: Casa dos Comuns/Parlamento do Reino Unido/PA Wire/Picture Alliance

Após a decisão da empresa chinesa recentemente de cancelar ordens para os grânulos de ferro usados ​​nos fornos de explosão, havia preocupações de que o Reino Unido se tornasse o único país nos sete nações industriais do Grupo de Sete (G7) sem a capacidade de criar seu próprio aço.

As repercussões seriam enormes para indústrias como construção, defesa e ferrovias e tornar o país dependente de fontes estrangeiras, uma vulnerabilidade que os legisladores de todos os partidos políticos recusaram.

Menos fornos de arco elétrico com uso intensivo de carbono, que produzem aço novo da Scrap, já estão sendo construídos no local do Port Talbot da Tata Steel, seguindo um pacote de apoio ao governo no valor de 500 milhões de libras (576 milhões de euros).

Os dois fornos de explosão em Port Talbot fecharam no ano passado, e o novo forno elétrico não começará a produzir aço até o final de 2027 ou o início de 2028.

Que impacto as tarifas de Donald Trump tiveram?

A British Steel lutou em um mercado global super-fornecido com o aumento dos custos de energia dos últimos anos.

Tarifas dos EUA impostas por Donald Trump de 25% em todas as importações de açoisso entrou em vigor em março, deu outro golpe.

Os EUA recebem cerca de 5% das exportações britânicas de aço, no valor de 400 milhões de libras por ano, de acordo com a indústria Body UK Steel.

Editado por Jenipher Camino Gonzalez