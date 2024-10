Atendidas no mutirão Opera Acre Mulher, pacientes exaltam iniciativa: ‘estou muito feliz com o resultado’

Em uma reunião realizada na Casa Civil, nesta quinta-feira, 24, foi decidido que o Réveillon 2024 será celebrado no estádio Arena da Floresta, unindo esforços entre o Governo do Estado do Acre e a Prefeitura de Rio Branco. O evento, que promete ser um marco para as festividades de fim de ano, contará com uma série de ações de segurança e buscará fomentar a economia local, reunindo as famílias de Rio Branco e região.

Durante a reunião, o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, destacou a importância da parceria entre as duas esferas de governo para garantir uma programação especial. “As expectativas são as melhores. O governador Gladson Cameli determinou que a gente já iniciasse todo o planejamento de Natal e da virada de ano. Estamos buscando a Prefeitura de Rio Branco para trabalharmos juntos, somando forças. Assim, conseguimos dividir custos e proporcionar uma festa mais atraente e melhor para as famílias de Rio Branco”, afirmou Donadoni.

Além da definição sobre o local do evento, foram discutidas estratégias de segurança para garantir a tranquilidade de todos os participantes. A reunião contou com a presença de órgãos importantes como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), Defesa Civil, Polícia Militar do Acre (PMAC), Secretaria de Comunicação (Secom), Secretaria de Obras Públicas (Seop), Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Casa Civil Municipal, assessoria de Comunicação da Prefeitura da Rio Branco e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

O evento, além de proporcionar lazer e cultura para a população, deve aquecer a economia local, com expectativa de atração de turistas e aumento na movimentação de setores como comércio e serviços, gerando empregos temporários e renda.

