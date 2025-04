AtlasIntel: Marçal venceria Lula em eventual 2º tu...

Pedro Pupulim



A pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira testou diversos cenários para as eleições presidenciais do ano que vem, no primeiro e segundo turnos. E trouxe resultados alarmantes para o presidente Lula.

Em uma das simulações, por exemplo, o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo e ex-coach Pablo Marçal (PRTB) venceria o petista no segundo turno, por 51% a 46%. Outros 3% não souberam responder ou votariam nulo.

Marçal, no entanto, foi condenado recentemente a oito anos de inelegibilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por abuso de poder político e econômico, uso indevido dos meios de comunicação e captação ilícita na campanha para prefeito em 2024. O empresário afirmou que irá recorrer da decisão.

A pesquisa também simulou eventuais disputas no segundo turno entre Lula e outros presidenciáveis. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o resultado seria um empate técnico, dentro da margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro teria 47% contra 46% do petista — e 7% não responderam ou votariam nulo.

Em um improvável segundo turno com Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030 por decisão do TSE, também haveria empate técnico. O ex-presidente aparece com 48% contra 46% de Lula.

O presidente venceria com margem de no mínimo 10 pontos percentuais os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), por 47% a 37%, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), por 46% a 36%, e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por 44% a 25%.

A pesquisa ouviu 4.659 respondentes por meio de recrutamento digital aleatório e a margem de erro tem nível de confiança de 95%. O período de coleta foi de 20 a 24 de março. O levantamento faz parte do relatório Latam Pulse, uma iniciativa conjunta entre AtlasIntel e Bloomberg.

Veja todos os cenários a seguir:

No cenário de primeiro turno, a AtlasIntel incluiu Lula e mais sete possíveis candidatos — entre eles duas de suas ministras, Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), que não demonstraram intenção se disputar o Palácio do Planalto no ano que vem. Mas sem o inelegível Bolsonaro.

Nesta simulação, o petista lidera com 41,7% das intenções de voto, seguido de Tarcísio de Freitas (33,9%), Pablo Marçal (5,4%), Ronaldo Caiado (3,8%), Eduardo Leite (3,6%), Simone Tebet (3,3%), Romeu Zema (1,6%) e Marina Silva (0,5%). Os respondentes que não souberam responder ou que votariam branco ou nulo somaram 6,2%.

Cenário de 2022

O instituto também testou um cenário com os mesmos candidatos das eleições de 2022. Neste caso, Bolsonaro aparece 45,6% das intenções de voto no primeiro turno contra 40,6% de Lula.

Ciro Gomes teria 5,7% e Simone Tebet, 3,1%. Já os demais presidenciáveis somariam 2,1%.