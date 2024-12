Austrália x Índia: terceiro dia internacional de críquete feminino – ao vivo | Seleção Australiana de Críquete Feminino

Preâmbulo Martin Pegan

Olá e seja bem-vindo à cobertura ao vivo do terceiro evento internacional feminino de um dia entre a Austrália e a Índia. Os anfitriões buscam uma vitória limpa na série depois de fazerem uma declaração com cinco postigos e Vitórias em 122 corridas nas duas primeiras partidas disputadas em Brisbane.

A Austrália apoiou os talentos emergentes Phoebe Litchfield e Georgia Voll para abrir as entradas com grande sucesso, enquanto Ellyse Perry acrescentou um século na segunda partida contra a Índia, enquanto os anfitriões acumulavam 371 corridas. Megan Schutt marcou a vitória no primeiro ODI com cinco de 19, enquanto Annabel Sutherland marcou quatro de 39 no jogo seguinte, apenas para demonstrar a gama de opções e versatilidade da Austrália com a bola.

A Índia caiu para sua pontuação ODI mais baixa em 12 anos, quando foi eliminada por 100 na partida de abertura, mas se recuperou para encontrar alguma forma em sua próxima partida. Richa Ghosh, Jemimah Rodrigues, Minnu Mani e a capitã Harmanpreet Kaur deram fortes contribuições com o bastão, mesmo enquanto perseguiam o terceiro maior total de ODI feminino da Austrália. Foi uma alegria assistir a fiandeira Priya Mishra, de 20 anos, e espero que esteja incluída no India XI novamente hoje, depois de levar seis escalpos em seus primeiros quatro ODIs, mas suportando o peso de um ataque australiano no segundo confronto. Mas de qualquer forma, a Índia vai querer mostrar que pode igualar os melhores antes da Copa do Mundo Feminina ODI em casa no próximo ano.

Hoje está tipicamente quente em Perth, com a temperatura já acima de 35 graus e deve atingir uma máxima de 39 antes da possibilidade de tempestades no final da tarde e à noite.

O primeiro baile no Waca será às 12h20, horário local, ou às 15h20 AEDT. Vou nos guiar nas primeiras entradas e deixar James Wallace assumir as rédeas para a segunda escavação.

Notícias sobre times e lances chegarão em breve.