Azerbaijão quer melhorar a sua imagem sem abrir mão do petróleo

Um poço de petróleo em Baku, na capital do Azerbaijão, Baku, 23 de julho de 2024. VANO SHLAMOV/AFP

Ao acolher a COP29, de 11 a 22 de novembro, o Azerbaijão prepara-se para passar num exame de sinceridade perante um júri internacional, longe de ser um dado adquirido, composto por diplomatas e especialistas em defesa ambiental. Embora confrontada com graves riscos climáticos, a economia deste país de 10 milhões de habitantes manteve-se, desde a sua independência em 1991, firmemente baseada em duas pernas: o gás e o petróleo do Mar Cáspio. Só os hidrocarbonetos representam 92% das exportações do país.

Este não é o único paradoxo que se torna óbvio à medida que este evento se aproxima. A COP29 parece ao Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, uma oportunidade para melhorar a reputação do seu país, que sofre de um grave défice de imagem. A família Aliyev monopolizou o poder durante trinta e um anos, prendendo opositores e amordaçando os meios de comunicação social. O país está listado em 130e classificação mundial no Economist Democracy Index e 164e lugar mundial entre 180 no ranking Repórteres Sem Fronteiras. A reconquista pela força da sua integridade territorial custou um banho de sangue em 2020 e terminou, em 2023, com o êxodo brutal de 100.000 armênios de Nagorno-Karabakh.

Apesar desta pesada responsabilidade, foi a Arménia inimiga que permitiu a Baku organizar a COP29. No final de uma longa disputa diplomática nos bastidores da COP28 no Dubai, Yerevan levantou no último minuto e para surpresa de todos o seu veto à candidatura do seu vizinho inimigo. Desde então, o governo do Azerbaijão apresentou a cimeira de Baku como um “COP da Paz” resultante de um “trégua” inesperado com Yerevan.

Crescente déficit hídrico

No entanto, as questões ambientais estão entre as muitas disputas entre os dois países. Durante várias décadas, Baku criticou os arménios por privarem deliberadamente os seus agricultores dos importantes recursos aquíferos do montanhoso Nagorno-Karabakh. Posteriormente, de uma forma muito menos sincera, o governo do Azerbaijão utilizou a defesa do ambiente para organizar o bloqueio dos 100.000 arménios de Nagorno-Karabakh a partir de Dezembro de 2022. Fazendo-se passar por activistas que protestavam contra o impacto ambiental de uma mina de ouro, agentes do O governo do Azerbaijão bloqueou a única estrada que liga o enclave à Arménia durante quase dez meses.

Os problemas ecológicos que não podem ser atribuídos aos inimigos arménios não receberam as mesmas respostas por parte dos que estão no poder. Em Março de 2023, quando 200 aldeões do distrito central de Saatli protestaram contra a grave escassez de água nos rios próximos Kura e Aras, a polícia lidou com o problema através de disparando balas de borracha na multidão. A repressão aumentou no período que antecedeu a COP29, com uma série de 30 detenções de opositores, jornalistas e sindicalistas nos últimos meses. Tanto é verdade que já não existem organizações independentes de defesa ambiental ativas no Azerbaijão.

