Mapa dos resultados das eleições nos EUA de 2024: como se compara a 2020? | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

Depois de uma fase regular dos sonhos, a caminhada de Lionel Messi e seu Inter Miami rumo ao título da MLS descarrilou logo na primeira rodada dos playoffs, um duro golpe para um time e um campeonato que ainda precisam capitalizar a presença do astro argentino.

O Inter de Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets se despediu da temporada ao perder no sábado (9) por 3 a 2 para o Atlanta United no jogo de desempate da primeira rodada, abrindo um período de reflexão e questionamentos para o futuro da franquia.

A eliminação do Inter Miami, o melhor time da fase regular com recorde de pontos, pelas mãos do Atlanta, nono classificado da Conferência Leste, foi o final mais inesperado da segunda campanha de Messi nos Estados Unidos.

Para o craque argentino, de 37 anos, era uma das suas últimas oportunidades de guiar o Inter ao primeiro título da liga norte-americana, um sucesso que muitos consideram crucial para popularizar o futebol no maior mercado esportivo mundial.

O capitão albiceleste chegou ao Inter Miami em meados do ano passado, quando o time estava afundado nas últimas posições da MLS, e foi capaz de transformá-lo imediatamente, até conquistar o primeiro troféu de sua história na Leagues Cup.

Na MLS de 2023, Messi disputou apenas seis rodadas e não conseguiu operar o milagre de classificar o Miami para os playoffs. Todas as esperanças estavam depositadas nesta campanha, na qual o ‘Pistolero’ Suárez se juntou a um quarteto de antigas glórias do Barcelona.

A fase regular foi um passeio triunfal para o Inter e, no meio do ano, Messi teve outra alegria com a Argentina ao vencer a Copa América, em uma final na qual sofreu uma lesão no tornozelo que o deixou dois meses fora de combate.

Ainda assim, somou 20 gols e 16 assistências em 19 rodadas, impulsionando o recorde de 74 pontos do Inter e se erguendo como grande favorito para o prêmio de MVP (melhor jogador da temporada).

Mundial de Clubes no horizonte

O triunfo do Inter na fase regular, reconhecido com o troféu Supporters’ Shield, também foi recompensado com uma vaga no novo Mundial de Clubes de 2025, como representante do país anfitrião.

O presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, tornou público o convite no mesmo gramado do Chase Stadium, cercado por David Beckham e demais franqueados.

Além disso, a partida inaugural do novo campeonato de 32 equipes será realizada em Miami, epicentro da ambiciosa aposta pelo crescimento do ‘soccer’ desde a chegada de Messi.

O grande ícone do futebol terá assim uma vitrine global para brilhar naquele que pode ser o último ano de sua carreira.

No final de 2025 expira o contrato do craque de Rosario com o Inter, mas ele não descartou estendê-lo nem tampouco se alistar para um sexto Mundial com a Argentina em 2026.

Futuro de Suárez e Alba

Por enquanto, o Inter enfrenta um período de três meses sem competição no qual deve definir o futuro de outras peças-chave de seu projeto, começando pela continuidade do treinador Gerardo Martino e dos próprios Jordi Alba e Luis Suárez.

O atacante uruguaio chegou à Flórida cercado de dúvidas por sua idade (37 anos) e seu histórico de lesões, mas terminou a campanha como o segundo maior artilheiro do campeonato, com 20 gols.

Em outubro, Suárez confirmou que deseja prolongar seu contrato por mais um ano, mas as negociações ainda não foram concluídas.

A continuidade de Jordi Alba, também destacada nesta temporada aos 35 anos, depende de o clube exercer sua opção para renová-lo por mais uma temporada.

A saída de Suárez ou Alba —Busquets está comprometido até 2025, como Messi— poderia favorecer a chegada de alguma das figuras que regularmente são vinculadas ao Inter, a última delas outro velho conhecido de Messi, o brasileiro Neymar.