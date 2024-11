Bundesliga-Tracker LIVE: Abstiegsduell in Augsburg – Nullnummer zur Halbzeit

Bundesliga, die Zehnte: Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2024/25 dürfte vor allem die Samstagskonferenz die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Dann haben nämlich Meister Bayer Leverkusen, Tabellenführer Bayern München und Champions-League-Finalist Borussia Dortmund allesamt machbare Auswärtsaufgaben vor der Brust. Am Sonntag ist Eintracht Frankfurt beim VfB Stuttgart zu Gast. Im Bundesliga-Tracker von Flashscore findest du alle wichtigen News wie Ergebnisse, Interviews, Verletzungen und Highlights.

LIVE: FC Augsburg vs. TSG Hoffenheim 0:0

Sonntag 17:30 Uhr: VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt

Sonntag 19:30 Uhr: 1. FC Heidenheim vs. VfL Wolfsburg

SONNTAG, 10. NOVEMBER

16:19 Uhr – HALBZEIT – Die ganz großen Torchancen blieben in der erste Hälfte des Spiels aus. Zu Beginn erspielte sich die TSG aus Hoffenheim kleine Vorteile, ohne dabei wirklich für Gefahr zu Sorgen. Nach der ersten Viertelstunde kam der FC Augsburg besser in die Partie und erspielte sich mehrere Torchancen in den Folgeminuten. Oliver Baumann stand jedoch immer an der richtigen Stelle. In den Schlussminuten übernahmen die Gäste wieder die Kontrolle und hatten durch einen Fernschuss von Umut Tohumcu ihre beste Chance.

Beide Mannschaften wollen sich in erster Linie keine Fehler leisten. Das erste Tor in der zweiten Halbzeit könnte bereits den Sieger der Partie bestimmen.

15:56 Uhr – In Mitte der ersten Halbzeit bietet sich ein kleines Zwischenfazit an. Beide Mannschaften begannen eher zurückhaltend, während sich die Hoffenheimer ein wenig mehr mit dem Ball am Fuß zutrauten. In den letzten gut zehn Minuten übernehmen die Augsburger aber die Partie im eigenen Stadion. Sie kamen in diesem Zeitraum auf insgesamt fünf Torabschlüsse, unter welchen der ein oder andere doch für ausreichend Gefahr sorgte. Der Führungstreffer des Heimteams liegt in der Luft.

15:30 Uhr – ANPIFF – Der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim haben ihren Kampf gegen den Abstieg begonnen. Für die TSG geht es darum, die Abstiegsszone zu verlassen. Doch auchd er FC muss beim Blick nach Unten mit Schrecken feststellen, dass da nicht mehr so viele Punkte zwischen ihnen und Hoffenheim liegen. Im Duell gegen einen direkten Konkurrenten geht es als bei beiden um “Big-Points”.

15:00 Uhr – In etwa einer halben Stunde beginnt die erste Partie des Bundesliga-Sonntags. Die Mannschaften sind in Augsburg angekommen und haben auch schon die Platzbedingungen in der WWK-Arena abgecheckt.

14:35 Uhr – AUFSTELLUNG AUGSBURG vs. HOFFENHEIM – Beide Mannschaften werden wohl aus einer Fünferkette heraus agieren. Bei der TSG beginnen im Sturm Bülter und Kramaric. Der Jung-Star Bischoff agiert direkt hinter den beiden Spitzen. Der FC Augsburg stellt sich mutig auf und startet mit einer offensiven Aufstellung.

Aufstellungen Augsburg vs. Hoffenheim Flashscore

14:07 Uhr – Die TSG Hoffenheim will schnellstmöglich raus aus dem Tabellenkellen. Am besten schon mit drei Punkten beim Auswärtsspiel in Augsburg. Wir erinnern uns zurück an einen 4:0-Erfolg aus der Saison 2018/19. Damals noch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Bank der TSG. Ishak Belfodil erzielte damals einen Hattrick:

10:03 Uhr – VORSCHAU STUTTGART vs. FRANKFURT – Die Stuttgarter sind stockend in die neue Bundesliga-Saison gestartet, schienen mit drei Siegen in Folge zum Ende des Oktobers aber wieder besser in die Spur zu kommen. In ihren ersten beiden Spielen des Novembers blieben die Schwaben jedoch sieglos, wobei die 0:2-Heimniederlage gegen Atalanta in der UEFA Champions League vermutlich mehr schmerzt als das 0:0-Unentschieden bei Meister Bayern Leverkusen am vergangenen Wochenende.

Denn damit endete eine über ein Jahr andauernde Heimserie ohne Niederlage (14 Siege, 6 Unentschieden), doch die Stuttgarter sollten zuversichtlich sein, hier wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Unter Sebastian Hoeneß haben sie nur eines ihrer 25 Bundesliga-Heimspiele verloren haben. In all diesen Spielen haben die Stuttgarter getroffen – keine andere Mannschaft hat aktuell eine längere Serie -, sodass die Chancen gut stehen, dass sie zumindest mit den Top-Sechs mithalten können.

Trotz dieser soliden Heimbilanz wird Eintracht Frankfurt wohl kaum mit Angst anreisen. Mit einem 1:0-Sieg gegen Slavia Prag unter der Woche konnte die Eintracht ihre positive Serie auf wettbewerbsübergreifend nur eine Niederlage in 13 Spielen ausbauen und als Tabellendritter in dieses Wochenende gehen. Mit 17 Punkten haben die Frankfurter bereits ihre zweitbeste Ausbeute in dieser Phase einer Bundesliga-Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.

Die Stuttgarter haben allerdings einen gewissen psychologischen Vorteil gegenüber den Gästen, denn nur Bayern München hat die Hessen in ihrer Geschichte öfter geschlagen. Frankfurt hat bei den letzten drei Aufeinandertreffen mit den Stuttgartern zudem nicht gewonnen, wobei die Begegnung im April hier mit einer deutlichen 0:3-Niederlage endete.

8:30 Uhr – Willkommen zurück zum Bundesliga-Sonntag! Einmal mehr bietet uns die DFL gleich drei Spiele an und so Programm bis in den Abend.

Den Anfang machen der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim. Für beide Mannschaften geht der Blick derzeit nach hinten. Während die Gäste derzeit auf dem Relegationsplatz liegen und diesen dringend verlassen wollen, haben die Gastgeber auf diesen gerade einmal drei Punkte Vorsprung – und würden im Falle einer Niederlage auf Platz 14 zurückfallen (Heidenheim oder Wolfsburg gehen später garantiert an den Fuggerstädtern vorbei).

Bisherige Ergebnisse des 10. Spieltags. Flashscore

An einem Wochenende der vielen Unentschieden wollen sowohl der VfB Stuttgart als auch Eintracht Frankfurt profitieren. Der VfB steht in der Liga derzeit nur auf Platz 10 – auch, da man aus den letzten fünf Spielen nur eins gewann. Mit einem Dreier am Sonntag wäre man zumindest wieder auf Tabellenplatz 6. Doch auch für die Hessen wären drei Punkte wertvoll: Nicht nur würde man sich ein Puffer im Kampf um die Champions League aufbauen, sondern auch bis auf einen Punkt an den zweiten Platz ranrücken.

Den Spieltag beenden am Abend schließlich der 1. FC Heidenheim und der VfL Wolfsburg. Während die Gastgeber derzeit (erfolgreich) europäisch spielen, wollen die Gäste dorthin wieder zurückkehren – doch die Realität sieht anders aus. Nach den Freitags- und Samstagsspielen steht man auf den Plätzen 13 und 14 und schaut eher ans untere Ende der Tabelle. Der Sieger könnte sich Luft verschaffen, während der Verlierer den Kampf gegen Platz 16 annehmen werden muss.

Tabelle vor den Sonntagsspielen des 10. Spieltags Flashscore

SAMSTAG, 9. NOVEMBER

20:23 Uhr – ABPFIFF – Das war eine Nullnummer der unterhaltsameren Art, aber am Ende gabs in Leipzig keinen Sieger. Borussia Mönchengladbach hätte sich heute vielleicht sogar mehr als einen Punkt verdient, wird aber trotzdem sicherlich mit dem Remis zufrieden sein.

19:32 Uhr – ANPFIFF 2. HALBZEIT – Weiter geht’s im Osten Deutschlands. Kann sich Leipzig nun beweisen oder nimmt Gladbach das Momentum aus der ersten Hälfte mit – bald wissen wir mehr.

19:16 Uhr – HALBZEIT – Ruhige Nummer in Leipzig. Zur Halbzeit gibt’s im Duell der Roten Bullen gegen die Fohlen noch keine Tore. Gladbach zeigte sich im Vergleich jedoch um einiges gefährlicher und hatte bereits mehrere gute Möglichkeiten, um den ersten Treffer zu erzielen. In xGoals stehts aus BMG-Sicht 0,85 zu 0,03.

18:30 Uhr – Und dann geht’s los in der Red Bull Arena. Kann die Borussia aus Mönchengladbach an die starke Leistung der letzten Woche gegen Werder anknüpfen oder schafft RB die Trendwende?

18:00 Uhr – Yussuf Poulsen steht erst zum 2. Mal in dieser Bundesliga-Saison in der ersten Elf, zuvor war das nur beim 0:0 in Hamburg bei St. Pauli der Fall. Ansonsten stand er nur im Pokal gegen St. Pauli in der Startelf (4:2, Doppelpack Poulsen), nun also erstmals gegen einen anderen Gegner als die Hamburger.

17:40 Uhr – In der Bundesliga geht es am Abend weiter mit der Partie RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Die Sachsen brauchen nach einer kleinen Talsohle mit Niederlagen gegen Celtic und Dortmund wieder einen Sieg, um den Kontakt an die Tabellenspitze nicht abreißen zu lassen.

Trainer Marco Rose probiert es gegen die Fohlen ohne Benjamin Sesko und Amadou Haidara. Alles zu den Aufstellungen im Top-Spiel bekommst du hier.

Die Aufstellungen zu RB Leipzig vs. Mönchengladbach. Flashscore

17:25 Uhr – SCHLUSSPFIFF – Bayer Leverkusen scheint das Last-Minute-Glück der vergangenen Saison nun immer mehr zurückzahlen zu müssen. Einmal mehr kassierte die Werkself einen späten Ausgleich und ließ somit in Bochum wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze liegen.

Andernorts schaffte der BVB in Mainz in Unterzahl nicht mehr das Comeback und unterlag dem FSV mit 1:3. Die Bayern quälen sich zu einem 1:0-Auswärtssieg gegen einen widerspenstigen FC St. Pauli, Werder Bremen holt durch Oliver Burke einen Last Minute-Erfolg gegen Holstein Kiel.

Die Punktverluste von Leverkusen und Dortmund bedeuten für RB Leipzig, dass sie gleich im Samstagabendspiel zum einzigen echten Bayern-Verfolger werden können.

Die Tabelle vor dem Samstagabendspiel des 10. Bundesliga-Spieltags. Flashscore

16:18 Uhr – HALBZEIT – Langweilig wird es nicht in diesen Tagen um Borussia Dortmund. Erst muss der BVB mit dem wahrhaft letzten Aufgebot in Mainz antreten und wird sich vorgenommen haben, aufgrund der fehlenden personellen Möglichkeiten diszipliniert zu spielen. Nach einer halben Stunde holt sich dann Emre Can nach einem brutalen Tritt gegen Jae-sung Lee die rote Karte ab.

In Unterzahl kommen die Schwarz-Gelben allerdings zurück und erzielen durch einen Elfmeter von Serhou Guirassy den Ausgleich – nur um dann Sekunden vor dem Pausenpfiff durch Jonathan Burkardt wieder in Rückstand zu geraten. Standesgemäß führen dagegen die Bayern auf St. Pauli, Leverkusen und Bochum und Werder Bremen im heimischen Weserstadion gegen Holstein Kiel.

15:30 Uhr – ANPFIFF – Und damit ist alles angerichtet für eine hochkarätig besetzte Konferenz am Samstagnachmittag. Der deutsche Meister aus Leverkusen, Bayern und der BVB, dazu das Trainerdebüt von Dieter Hecking in Bochum und ein Nordduell zwischen Bremen und Kiel. Los geht’s!

15:12 Uhr – Leon Goretzka feiert sein Startelf-Comeback für den FC Bayern. Auswärts beim FC St. Pauli wird der ehemalige Nationalspieler von Beginn an für den FC Bayern auflaufen. Als eine von vier Änderungen im Vergleich zum Champions League-Heimspiel unter der Woche soll Goretzka an der Seite von Joshua Kimmich im Mittelfeld der Münchner für Ordnung sorgen. Hier die Aufstellungen der beiden Teams in der Übersicht.

“Wir haben keine Sekunde an seiner Qualität gezweifelt. Es ist für mich eine ganz normale Entscheidung“, sagte Kompany unmittelbar vor dem Anpfiff bei Sky. Goretzka hatte die Münchner eigentlich im Sommer verlassen sollen, für den ehemaligen Nationalspieler fand sich allerdings kein Abnehmer. Zuletzt hatte er sich immer wieder mit Kurzeinsätzen empfohlen.

Die Aufstellungen zu St. Pauli vs. Bayern. Flashscore

14:38 Uhr – Hecking vor Debüt gegen Leverkusen: “Nicht chancenlos” – Dieter Hecking kehrt voller Vorfreude auf die Bundesliga-Bühne zurück. “Es ist für mich ein schönes Spiel, dass ich gegen den deutschen Meister mein Comeback geben darf“, sagte der neue Trainer des VfL Bochum vor dem Duell mit dem Double-Gewinner Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Trotz des miserablen Saisonstarts und nur einem Punkt aus neun Spielen sieht Hecking sein Team nicht chancenlos. “Das Ziel muss immer sein, das Spiel zu gewinnen. Wenn Leverkusen aufdreht, dann wird es verdammt schwer für uns. Das wissen wir. Aber wir stellen natürlich die Spieler auf, mit denen wir die größte Chance auf einen Sieg sehen“, sagte der 60-Jährige, der zuletzt beim 1. FC Nürnberg als Sportdirektor und Interimstrainer aktiv gewesen war. In der Bundesliga hatte er bis Sommer 2019 Borussia Mönchengladbach betreut.

Die ersten Eindrücke im neuen Umfeld seien positiv gewesen, erklärte der Coach. “Natürlich merkt man, dass wir gerade Tabellenletzter sind. Da können nicht alle fröhlich durch die Kabine laufen“, so Hecking: “Nach drei Tagen Zusammenarbeit haben wir aber eine erste gute Basis gelegt.“

12:46 Uhr – Bayern auf St. Pauli: “Wir haben Lust, wir haben Bock” – Mit viel Respekt, aber auch einem großen Schuss “Mia san mia” blickt der FC Bayern auf das ungleiche Bundesliga-Duell bei Aufsteiger FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/LIVE in der Flashscore Audio-Reportage und auf Sky). “Endlich mal wieder nach Hamburg!“, schrieb der Ur-Münchner Thomas Müller am Donnerstagmorgen voller Vorfreude bei Instagram.

Schon nach dem wichtigen 1:0 in der Champions League gegen Benfica Lissabon am Mittwochabend hatte Müller betont: “Wir haben Lust, wir haben Bock, wir wollen da weiter machen, wo wir aufgehört haben. Wir haben noch ein Spiel vor der Länderspielpause, da können wir noch mal alles rausklopfen.”

Das bislang letzte Treffen gewannen die Bayern im Mai 2011 in Hamburg mit 8:1, es war die höchste Niederlage für St. Pauli in der Bundesliga. In acht Heimspielen im Oberhaus gelang dem Außenseiter gegen den Rekordmeister neben drei Nullnummern ein Sieg – der legendäre der “Weltpokalsiegerbesieger” im Februar 2002 durch Tore von Thomas Meggle und Nico Patschinski (2:1).

11:14 Uhr – Auch wenn der 1. FC Heidenheim erst morgen gegen Wolfsburg im Einsatz ist, ein Spieler des Conference League-Teilnehmers bestimmt seit Wochen die Schlagzeilen: Das “Tauziehen” um Paul Wanner geht weiter, Deutschland und Österreich wollen das Toptalent – doch der 18-Jährige lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

“Grundsätzlich habe ich schon vor Wochen gesagt, dass ich mich in den nächsten Monaten einfach maximal weiterentwickeln und mich mit der endgültigen Verbandsthematik eigentlich gar nicht beschäftigen möchte“, sagte der Mittelfeldspieler im Bild-Interview: “Sondern einfach meinen Weg und meine Entwicklung verfolgen möchte.” Mehr Infos

Paul Wanner kann sich zwischen den A-Auswahlen von Deutschland und Österreich entscheiden. HARRY LANGER/dpa Picture-Alliance via AFP

9:52 Uhr – Kiel will erste Mini-Serie der eigenen Bundesliga-Geschichte – Werder Bremen traf im letzten Heimspiel auf Meister Bayer Leverkusen und erzielte dabei im vierten Anlauf die ersten Heimtore dieser Spielzeit. Auf einen Heimsieg warten die Hanseaten nach dem 2:2 aber noch, die Gegner in Bremen hatten es allerdings auch in sich: Dortmund, Bayern, Freiburg und zuletzt die Werkself. In den Bundesliga-Spielzeiten 1970/71 und 1998/99 blieb Werder sogar jeweils sieben Heimpartien ohne Sieg, so weit will es das Team von Ole Werner diesmal nicht kommen lassen.

Die Gäste aus Schleswig-Holstein hingegen haben im neunten Spiel ihrer Bundesliga-Geschichte zuletzt den ersten Sieg eigefahren, und zwar beim 1:0 gegen Heidenheim. Trotzdem sind die Störche nun mehr seit vier Spieltagen auf Rang 17 festgenagelt. Die erste Positiv-Serie ihrer noch jungen Oberhaus-Geschichte, also zum ersten Mal zwei Siege in Folge, würde da genau richtig kommen.

07:12 Uhr – Leipzig sieht keinen personellen Nachbesserungsbedarf – RB Leipzig-Trainer Marco Rose sieht in der Winterpause trotz der vielen Ausfälle keinen Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt. “Wir müssen nichts machen, weil Verletzte zurückkommen. Es ist absehbar, dass wir ab 1. Januar wieder auf alle Jungs zurückgreifen können“, sagte der 48-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach.

Nationalspieler David Raum soll nach seiner Sprunggelenks-OP schon im Dezember wieder einsatzfähig sein, Xavi Simons im Januar. Der dritte Langzeitverletzte Xaver Schlager sei nach seinem Kreuzbandriss schon wieder “nah dran am Mannschaftstraining“, die gegen Gladbach kurzfristig ausfallenden Verteidiger Castello Lukeba (Oberschenkelprobleme) und Lutsharel Geertruida (Muskelverletzung) “werden nach der Länderspielpause wieder dabei sein“, so Rose.

Der Kader sei “nicht zu klein, sondern groß genug, um die Fülle an Ausfällen aufzufangen. Die Kaderplanung war absolut in Ordnung.” Gegen seinen Ex-Klub “werden wir eine gute Mannschaft auf dem Feld und trotzdem noch gute Wechseloptionen haben“, sagte Rose – er konnte sich eine Spitze in Richtung Politik nicht verkneifen: “Wir sind nach wie vor – und anders als unsere Bundesregierung – handlungsfähig.“

Alles zum Remis zwischen Union und Freiburg

Am Ende war das 0:0 zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg leistungsgerecht, wobei die Gäste dem Sieg wohl ein Stück näher waren. Besonders der Elfmeter von Vincenzo Grifo (21.) hätte der entscheidende Unterschied sein können, doch Frederik Rönnow beschert den Eisernen am Ende einen verdienten Punkt. Zum Spielbericht

Frederik Rönnow (2. v. r.) lässt sich nach seiner Elfmeter-Parade feiern. AFP/Odd Andersen

Der Union-Keeper musste ein bisschen schmunzeln. “Das ist ein Gefühl. Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech“, erklärte der Keeper, nachdem er als Elfmeter-Killer maßgeblich zum Punktgewinn seines Teams gegen die Breisgauer beigetragen hatte. Mehr Infos

Noch mehr Details zum gestrigen Spiel kannst du in unserem gestrigen Bundesliga-Tracker nachlesen.

Der 10. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht

Freitag 20:30 Uhr: Union Berlin 0:0 SC Freiburg

Samstag 15:30 Uhr: FC St. Pauli vs. FC Bayern

Samstag 15:30 Uhr: Mainz 05 vs. Borussia Dortmund

Samstag 15:30 Uhr: VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen

Samstag 15:30 Uhr: Werder Bremen vs. Holstein Kiel

Samstag 18:30 Uhr: RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach

Sonntag 15:30 Uhr: FC Augsburg vs. TSG Hoffenheim

Sonntag 17:30 Uhr: VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt

Sonntag 19:30 Uhr: 1. FC Heidenheim vs. VfL Wolfsburg