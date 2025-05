Backstreet Boys fazem ensaio para incentivar a adoção de pets e denunciar mau-tratos

Com muito amor e empatia, a boy band mais querida dos anos 90 aproveitou a fama para fazer o bem. Os Backstreet Boys foram as estrelas de um ensaio para incentivar adoção de pets e a denúncia de maus-tratos.

As fotos, publicadas nas redes sociais da banda, viralizaram rapidamente e deixaram muitos fãs orgulhosos. A ideia é simples e poderosa: usar a conexão entre humanos e animais para mostrar que todo pet merece uma nova chance de ser amado e cuidado.

A campanha também busca inspirar pessoas de outros países, como o Brasil, onde o número de animais abandonados também é alto. Com a imagem dos Backstreet Boys abraçando e brincando com cães carentes, a mensagem ficou clara: adotar transforma vidas.

Animais resgatados

A campanha é da Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra Animais do Texas (SPCA of Texas), uma das instituições mais respeitadas dos Estados Unidos, fundada em 1938 e mantida com doações e o apoio da comunidade local.

O ensaio foi feito com animais resgatados pela instituição e que hoje vivem sob os cuidados da equipe.

Para a SPCA, cada clique buscou despertar a empatia do público e reforçar que, ao adotar um animal, é possível construir uma relação de amor verdadeira e duradoura. “Adotar é um ato de compaixão”, destacou a organização nas redes.

A escolha dos Backstreet Boys para participar da campanha não foi à toa: além da enorme base de fãs, eles têm um histórico de apoio a causas sociais e humanitárias ao longo da carreira.

Outras campanhas

Essa não foi a primeira vez que os Backstreet Boys se envolveram com a causa animal.

Em 2022, durante a turnê mundial “DNA World Tour”, eles participaram de outra ação parecida em Nashville, nos Estados Unidos.

Naquela ocasião, alguns filhotes chegaram a receber nomes em homenagem aos membros da banda – e um deles foi chamado de “Millennium”, relembrando o icônico álbum lançado em 1999.

Carreira de sucesso

Com mais de 30 anos de estrada, os Backstreet Boys seguem conquistando fãs de diferentes gerações. Desde que se formaram em 1993, venderam mais de 110 milhões de discos e marcaram a história da música pop com hits como “I Want It That Way”.

Mesmo com o passar do tempo, a banda se reinventa. Em 2019, lançaram o álbum “DNA”, que foi um sucesso e mostrou que eles continuam relevantes – e conectados com o público.

A banda também é uma das atrações confirmadas para o Tue Town, que acontecerá em setembro, em Interlagos (SP).

Veja como foi o ensaio dos BSB com pets:

Uma das fotos da campanha dos Backstreet Boys para incentivar a adoção de pets. – Foto: SPCA

