Inglaterra vai lançar a primeira vacina do mundo contra gonorreia

Na lista dos gênios brasileiros, além do Caio, estão Nicole Semiāo, João Pedro Araújo, as irmãs Isabella e Beatriz Toassa, além de Pedro Gui Fortes e Marianna Santos. Os prodígios serão premiados nas categorias: inteligência e memória; astronomia e ciências espaciais; inteligência e memória QI; educação e arte; atuação e teatro.

São brasileiros com inteligência absolutamente acima da média que demonstraram, desde pequenos, inteligência e habilidades fora do comum. “A educação muda o mundo, e estou feliz em conhecer o mundo por meio dela”, disse ao Só Notícia Boa Caio Temponi, um dos premiados.

Orgulho nacional. Sete brasileiros foram incluídos no seletíssimo grupo das 100 crianças mais inteligentes do mundo e que serão premiadas em Londres, no Reino Unido, dia 26 de junho. Esses adolescentes e crianças geniais vão receber o Global Child Prodigy Awards 2025 em distintas categorias.

Conheça os nossos jovens gênios

Em comum, esses adolescentes têm a paixão por ciência, educação, inovação, arte, impacto social, tecnologia e cultura.

Juntos, têm certeza que podem transformar o mundo em um lugar melhor. Nascido em Três Rios, no RJ, Caio Temponi, de 16 anos, é um dos líderes do grupo.

Simpático, tranquilo e com espírito conciliador, o jovem, aprovado aos 13 anos, em vários vestibulares, segue desbravando.

Espaço sem limites

Nicole Semião, de 10 anos, e João Pedro Araújo Moreira, de 11 anos, ambos do Ceará, são do tipo que olham para o espaço e não veem limites. Ele, aos 10 anos, foi aprovado o curso superior de Física.

Conhecido como JP das Galáxias, após participar do quadro “Pequenos Gênios”, no “Domingão do Huck”, na TV Globo, ele é extrovertido e com o pensamento rapidíssimo. O menino respondeu sem titubear questões de matemática, memorização e soletração. O desafio terminou com trio adversário vencedor e o respeito mútuo entre os competidores.

Já Nicole é uma astrônoma autodidata que, aos 9 anos, detectou mais de 30 asteróides. Ela foi reconhecida como astrônoma e participa de um programa em busca de asteroides afiliado à Nasa, a agência espacial norte-americana.

Artes e vida

Pedro Gui Fortes de Carvalho, de 13 anos, de Teresina, no Piauí, é uma sumidade nas artes. Com traços fortes, cores vibrantes e um discurso visual sobre raízes, natureza e futuro, ele se destaca no mundo.

“Fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, pensando em tudo que vivi até aqui. É uma honra poder representar o Piauí e o Brasil em um lugar tão importante”, disse o artista para a imprensa oficial do Piauí.

Desde os 4 anos, Marianna Santos demonstrava o talento para os palcos. Não deu outra a menina é reconhecida internacionalmente pelo dom.

Ensinando a amar aprender

Beatriz, de 14 anos, e Isabella Toassa da Silva, de 15, moradoras de Barueri, no interior de São Paulo, amam ciência, adoram pesquisar e gostam mais ainda de compartilhar.

As irmãs cientistas brasileiras, que foram incluídas no rol das 100 crianças a adolescentes mais inteligentes do mundo. Além da genialidade, elas incentivam outros jovens a se dedicar aos estudos, um diferencial observado pelos especialistas internacionais.

Não dá um orgulho gigante de ver esses jovens brasileiros tão promissores?

Brilhem!

Caio Temponi, o líder do grupo, e Marianna Santos, estão entre os 7 gênios que dão orgulho ao Brasil e serão premiados em Londres. – Foto: @caiotamponi/@mariannasantos